Děti mají zájem o chovatelské a sportovní kroužky, trendem jsou roboti

„Rodiče už se po nabídce ptají, začali jsme minulý pátek,“ potvrdila ředitelka zlínského Domu dětí a mládeže Astra Ivana Vladíková.

Třetím rokem mohou rodiče zapsat dítě přímo z domova, prostřednictvím online přihlášky.

Ještě dřív nabídli možnost přihlásit potomka v Uherském Hradišti. Tamní Dům dětí a mládeže Šikula vypsal nové kroužky už 1. června, tedy prakticky hned potom, co skončily ty aktuální. Také tady mají přihlašování přes web, papírovou verzi zrušili úplně.

„Kdo nemá možnost se připojit, přijde a my s ním přihlášku vyplníme přímo u nás,“ řekla zástupkyně ředitelky Martina Dörrová.

Naopak vsetínské Alcedo otevře nabídku až ve druhé polovině srpna, stejně jako Středisko volného času Šipka v Kroměříži. To dodržuje tradiční termín 20. srpna.

Novinkou je kroužek blogování

Nejrychleji – a to platí napříč regionem – se plní přírodovědné, chovatelské a sportovní aktivity. Ty už navíc leckde přerostly hranice běžného kroužku a přiblížily se sportovním klubům.

Třeba vsetínské Alcedo má úspěchy na mistrovských soutěžích v plavání, karate nebo synchronizovaném skákání přes švihadla. Přesto stále platí, že právě v domech dětí a mládeže nebo střediscích volného času mohou sportovat děti bez ohledu na výkon nebo talent.

Skokový nárůst hlásí i technické kroužky, ať už modeláři, nebo programování robotů z lega.

Časný termín zápisů jde ruku v ruce s rostoucí nabídkou. Třeba v Astře mají na seznamu 380 položek, a kdo nemá předem jasno, co by ho bavilo, potřebuje čas na prostudování.

Naplní se nakonec zhruba polovina z nich, některé totiž mají více termínů nebo míst, kde se konají. Třeba badminton je zvlášť pro školáky, dospělé či rodiče s dětmi a hraje se přímo ve Zlíně, v místní části Malenovice, Tečovicích a Březolupech.

Při sestavování nabídky se tradičně vychází ze zaběhnutých kroužků. Velká část dětí, ve Zlíně zhruba polovina, s nimi totiž roste. Hlavně v pohybových a tanečních kroužcích.

„Skutečně máme takové, kteří chodili od předškoláků do konce základní školy a pak se vrátili jako trenéři nebo vedoucí,“ potvrdila Vladíková.

Nároky ale stoupají, a tak se pravidelně objevují i novinky. V Astře to letos bude třeba kroužek blogování, kde se děti naučí nejen psát a spravovat blog, ale především pracovat s informacemi a přemýšlet, jak správně formulovat to, co chtějí umístit na internet. V Hradišti zase poprvé otevřou kroužek stepu.

Protože ale dětí plošně ubývá, musí se organizace, které se jim starají o volný čas, přizpůsobit i jinak. Zlínská Astra rozšířila působnost do okolních obcí a postupně získala i další zázemí v městských částech. Během školního roku jí projde 1 450 dětí.

V Uherském Hradišti zase rozšířili věkové kategorie a dnes dokážou zabavit jak děti od tří let, tak i seniory. Celkem evidují v Šikulovi 1200 klientů, z toho školáků je pět stovek.

Ceny kroužků se nezmění

Ceny kroužků ve Zlíně a Hradišti se letos prakticky neliší od loňského roku. Pokud změny jsou, pak jen minimální.

„Nemáme vlastní tělocvičny, pronajímáme si je, a pokud nám zvýší nájmy, musíme to promítnout do ceny. Týká se to ale jen některých aktivit a jde nanejvýš o položky v řádech desetikorun,“ upřesnila Dörrová.

Nápadů, jak děti zaujmout, je v regionu dost, zastavit je ale může nedostatek kvalifikovaných lidí. Vedoucí kroužků musí mít pedagogické vzdělání nebo si ho alespoň v minimální míře doplnit.

Ale práce s dětmi je specifická, a ne každý ji zvládne dlouhodobě, navíc mimo běžnou pracovní dobu a s neustále rostoucími nároky na znalosti.

„Opravdu neobsáhneme všechno. Třeba u robotiky a programování spolupracujeme se studenty ze zlínské univerzity,“ řekla Vladíková.