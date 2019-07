Kroužkování mapuje život čápů, ti z Vysočiny se domů moc nevracejí

Vzhledem k tomu, že se hnízda čápů bílých nacházejí ve výškách, je k tomu třeba pomoci například od hasičů. Nejinak tomu bylo při nedávném kroužkování dvojice mláďat v Bohuňově na Žďársku.

„Jsme velmi rádi, že nám hasiči, v ­tomto případě bystřičtí, vycházejí vstříc. Bez nich a jejich výškové techniky by to nešlo, k mláďatům bychom se sami jen těžko dostali,“ uvedl novoměstský ornitolog Jaromír Čejka.

Ten v Bohuňově, kde čapí pár hnízdí na sloupu s podložkou, opatřil dva malé opeřence kroužkem s unikátními údaji.

Ačkoliv dnes již existují i ­modernější metody sledování, klasické kovové kroužky se stále používají.

„Pokud se údaje na kroužku, který se ptákovi dává na nohu, povede zpětně přečíst – například při fotografování nebo sledování dalekohledem, můžeme pak zjistit cenné informace. Hlavně nám jde o to, zda se čápi vracejí zpět do lokalit, kde se narodili. V tomto ohledu ale tady na Vysočině zatím moc štěstí nemáme. Jen velmi výjimečně se nám podaří zjistit dospělce, kterého jsme jako mládě okroužkovali. Takže by nás velmi zajímalo, kam tito ‚naši‘ čápi mizí,“ konstatoval Jaromír Čejka.

Letos se podle něj na nové čapí generaci pravděpodobně podepsal chladnější nástup jara, což je patrné třeba na Žďársku. Hnízdní lokality jsou totiž sice obsazené, ale počet mláďat je nižší, než je obvyklé.

„Zatímco v příznivějších letech bývala na hnízdě obvykle tři čtyři mláďata, letos se jedná často jen o ­dva jedince,“ popsal Čejka. Podle orientačních údajů ornitologů se na Vysočině nachází kolem osmi desítek hnízd čápů bílých.

„Většina z nich bývá každoročně obsazována, ale přesné údaje o počtu úspěšných hnízdění a vyvedených mláďat neexistují. Informace, které máme, jsou závislé hlavně na aktivitě pozorovatelů a kroužkovatelů v jednotlivých regionech,“ vysvětlil Vojtěch Kotek, předseda pobočky České společnosti ornitologické (ČSO) na Vysočině.

Zevrubný přehled o obsazenosti hnízdišť nebo počtech čápat ale mohou zájemci získat díky přehledové mapě www.birdlife.cz/capi, která funguje již od roku 2014.

Pozorovatelé do ní mohou zapisovat své poznatky týkající se právě čápů bílých. Ostatní lidé tak zase mají díky nim možnost sledovat aktuality z ptačího života.

Od půlky března

Tažní čápi bílí se v Česku objevují na hnízdech okolo půlky března, první přilétá zpravidla samec. Hnízda se nacházejí na střechách budov, komínech, sloupech elektrického vedení, hnízdních podložkách a podobně. Poprvé hnízdí čápi kolem pátého roku věku a zaznamenána byla hnízdění i dvacet let starých ptáků. Vlastní hnízdění začíná koncem dubna.

Na dvou až pěti vejcích sedí čápi v průměru třiatřicet dní a mláďata krmí další dva měsíce. V ­péči i krmení se partneři střídají. Koncem července většina čápů svá hnízdiště opouští, shromažďují se na loukách a koncem srpna se vydávají na cestu do Afriky.

V posledních letech jsou však čím dál častěji zaznamenány případy čápů zimujících na jihu či jihovýchodě Evropy, zejména ve Španělsku a Izraeli. A ojediněle se někteří na zimoviště nevydávají vůbec a zůstávají v Česku. Potravou čápa bílého je především hmyz, žáby, myši a drobní plazi, popřípadě ryby či mláďata jiných ptáků.