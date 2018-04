Koupání v rybníce u historického centra? Kroměříž chce vrátit slávu Bágráku

„V Bágráku vidíme obrovský potenciál a rádi bychom jej víc otevřeli veřejnosti. Jiná přírodní vodní plocha poblíž města není. A co se parků týče, Podzámecká a Květná zahrada zase mají jiný charakter než rekreační,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

První návrhy proměny už má vedení města na stole. Počítají s úpravou pláží, stavbou bufetu, toalet i několika moly pro loďky. Teď se připomínkuje.

„Je to výhled do budoucna. Teprve až bude hotová studie, na které se nyní pracuje, budeme schopni odhadnout nějaký termín,“ uvedl místostarosta Marek Šindler.

Rybník leží asi kilometr od historického centra Kroměříže. Zbyl tady po těžbě štěrku a je přirozeným cílem výletů. V sousedství je letiště a vede tudy i cyklostezka podél řeky Moravy. Míří z Erbenova nábřeží prakticky až do Kvasic.

„Celý ten prostor je určený k rekreaci,“ podotkl Šindler.

Přestavbu svého zázemí plánují i jachaři

Problém je s kvalitou vody. Rybářům vyhovuje, koupání je tady ale možné jen na vlastní nebezpečí a s vědomím toho, že voda neodpovídá hygienickým normám. I to bude studie řešit, čištění by ale investici zásadně prodražilo.

Své zázemí má na Bágráku jachetní oddíl s téměř sedmdesátičlennou členskou základnou. Provozuje areál loděnice se sociálním zázemím včetně sprch, kuchyně a klubovny. Během sezony, která je od května do října, to vše slouží i jako cyklokemp.

Rovněž oni mají v plánu vybudovat nové zázemí, které by mohlo sloužit také veřejnosti.

„Zájem návštěvníků je stále větší, proto chystáme projekt na přestavbu. Předpokládám, že plány budeme s městem nějak koordinovat, abychom nedělali dvakrát totéž,“ uvažoval předseda spolku Lodní sporty Kroměříž Miroslav Holotík.

Radnice řeši cyklotrasy i parkoviště

Upravené prostředí u rybníka by zvýšilo možnosti aktivního trávení volného času. Aby se nabídka ještě víc rozšířila, hledá město možnosti, jak zpřístupnit centrum cyklistům. To ale není problém, který by měl snadné řešení.

Na hlavním tahu místo na cyklopruhy je, ale zabírají ho parkovací místa.

„Prozatím jsme alespoň zjednosměrnili některé ulice tak, aby byl možný průjezd městem, hledáme řešení pro konkrétní křižovatky,“ vyjmenoval Němec.

V prvé řadě však město potřebuje velkoplošná odstavná parkoviště. Jedno, s kapacitou asi 140 míst, by se mělo koncem tohoto roku začít stavět u budovy bývalé okresní vojenské správy na rohu ulic Havlíčkova a Velehradská.