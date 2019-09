V Krkonoších zmizí kvůli ochraně tetřívka dva kilometry turistických cest

Z map kvůli kriticky ohroženému druhu zmizí modře značená stezka ke Stohu ve Špindlerově Mlýně, část skialpové trasy nad Klínovými boudami u bufetu Na Rozcestí a krátká spojnice z Liščí louky na Hnědý vrch nad Pecí pod Sněžkou.



„Jsou to zkratky nebo slepé cesty, nikoliv strategické trasy, po kterých by turisté masově chodili,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.



V klidových územích se turisté, stejně jako v současné I. zóně, budou moci pohybovat pouze po značených stezkách. Dosud bylo v nejpřísněji chráněné oblasti národního parku vyčleněno 113,5 kilometru tras a zimních cest.



Vyhrazení cest navazuje na červnové schválení nové zonace národního parku, která začne platit v příštím roce. Chráněné území bude rozděleno do čtyř zón, osm klidových území zabere 22 procent rozlohy národního parku a většinou překrývá současnou I. zónu. Pokud by rada parku vyhrazení cest neschválila, tak by do klidových území platil absolutní zákaz vstupu.



V klidových územích žijí ohrožení živočichové jako tetřívek a rys, nacházejí se zde citlivé tundrové a mokřadní biotopy.

„S ohledem na vysokou návštěvnost Krkonoš je nezbytné, aby v národním parku zůstala alespoň část přírodovědně nejcennějšího území, kde nebude příroda rušena lidmi jinde než na cestách,“ sdělil Drahný.



Turistům nehrozí, že by nedostali tam, kam potřebují

Několik stávajících cest vede tokaništi tetřívka obecného, na 17,4 kilometrech proto bude od poloviny března do konce května nově platit sezonní zákaz vstupu. To se týká například zeleně značeného úseku stezky z Vosecké boudy na Labskou louku, cesty mezi Tetřevími a Hrnčířskými boudami, omezení se vztahuje i na žlutě značenou trasu z Kolínské boudy na Slatinnou stráň nebo na naučnou stezku Černohorská rašeliniště.

Turistům ale nehrozí, že by se kvůli tomu nedostali tam, kam potřebují. Podle ochranářů vždy budou mít na výběr alternativní trasu.

„V každém jednotlivém případě k cestě s časově omezeným vstupem existuje možnost jejího obejití,“ upozornil Radek Drahný.

Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášku a opatření obecné povahy, kterými vyhlásí zonaci a klidová území. Mělo by se tak stát během příštího roku, zonace bude platit následujících 15 let. Na přelomu loňského a letošního roku se na Správu KRNAP kvůli oběma dokumentům snesla kritika ze strany krkonošských obcí i podnikatelů. Do poloviny března ochranářům adresovali 125 připomínek, vznikla také petice, kterou její iniciátoři předložili ministrovi životního prostředí.

Většinu sporných bodů se správcům parku na jaře povedlo vypořádat. Při červnovém schvalování se proti zonaci postavilo devět východokrkonošských obcí. Nově pojatá zonace popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech zónách, turistický ruch nově regulují klidová území. Dosavadní systém tří číslovaných zón odstupňovaný podle přísnosti ochrany přírody zanikne.