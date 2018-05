Podchod pod nebezpečnou křižovatkou u Třebechovic vázne kvůli dotaci

„Za posledních deset let se v křižovatce stalo 52 nehod, při kterých jeden člověk zemřel a dalších 31 utrpělo zranění,“ cituje statistiky mluvčí policistů na Hradecku Iva Kormošová. Právě bezpečnost je jedním z důvodů pro stavbu cyklostezky a podchodu pod silnicí.



„Za státní silnicí máme místní části Krňovice a Štěnkov. Když potřebují do Třebechovic, musí lidé přes silnici, kde je velmi hustý provoz a frekvence dopravy stále stoupá. Řešením pro naše občany i turisty je jedině plánovaný podchod,“ vysvětluje třebechovický starosta Jiří Němec (nez.).

Stavba cyklostezky je rozdělena do několika etap. Ještě letos se měl stavět první 300metrový úsek od železničního přejezdu v Pardubické ulici až k povodňové lávce na Krňovice. Jeho součástí je také podchod pod frekventovanou silnicí. Podle projektu má první etapa stát 27 milionů korun, až 20 milionů by město mohlo dostat jako dotaci.

„My jsme žádost dávali v září a tehdy jsme měli informaci, že by se v lednu mělo rozhodnout. Máme konec května, a stále nic nevíme. Slyšíme nářky na to, že se evropské dotace nečerpají, a tady, když máme vše pro stavbu připraveno, čekáme měsíce na rozhodnutí. Chyba je někde nahoře, my s tím nic neuděláme,“ stýská si starosta Němec.

Do měsíce rozhodneme

O evropskou podporu se ministerstvu do výzvy Cyklodoprava II přihlásilo 72 projektů. Dnes zbývá vyhodnotit jediný.

„Proces hodnocení trval méně než čtyři měsíce, dohodnocen byl 5. ledna 2018. Vyhodnotit se musí všechny došlé projekty a teprve až je vyhodnocen i úplně poslední, může se sestavit pořadí podle dosažených bodů a projekty schvalovat,“ vysvětluje zdlouhavý postup Vilém Frček z ministerstva pro místní rozvoj, které o dotaci rozhoduje.

„Uzavření výsledků hodnocení se mírně zpozdilo jednak enormním zájmem žadatelů, jednak častým využíváním průběžné instituce přezkumu ze strany žadatelů. Vyhodnocení celé výzvy očekáváme do jednoho měsíce,“ uvádí Frček.

Zatímco úřednici už osm měsíců posuzují žádosti, stavební sezona se krátí. „Chceme stavět co nejdřív. Stavbu musíme z technologických důvodů stihnout za jednu sezonu. Pokud by se to nestihlo letos, začneme až příští rok,“ uvažuje Jiří Němec.

Čekání na peníze na cyklostezku a podchod ale brzdí i modernizaci samotné krňovické křižovatky. Obchvat Třebechovic totiž začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) před několika týdny opravovat. Právě křižovatku u Krňovic zatím záměrně neopravuje. Co by se teď opravilo, muselo by se kvůli stavbě podchodu předělávat.

„Předpokládáme, že křižovatku opravíme v součinnosti s městem a Královéhradeckým krajem příští rok. Rekonstrukce má křižovatku učinit bezpečnější. Měla by se vyřešit tak, aby odbočující auta neblokovala přímý průjezd po silnici první třídy,“ vysvětluje Zdeněk Kos z hradecké správy ŘSD.

Kvůli čekání na dotaci se tak situace ani další rok nezlepší.

„Nemůžeme začít přípravu realizace stavby, to znamená vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Pak se může někdo odvolat. Z těchto důvodů celá akce vázne. Realizace v letošním roce je silně ohrožená,“ připomíná Jiří Němec.

Cyklostezka má za křižovatkou pokračovat dál do Krňovic. „Druhá etapa cyklostezky má pokračovat podél povodňové lávky a má končit u krňovické hospody. Tam je připravena studie a čekáme, až kraj rozhodne o osudu mostu v Krňovicích. Ten se buď bude bourat a stavět nový, potom by byl širší a jeho součástí by byla cyklostezka, nebo se bude opravovat a v tom případě bychom museli pro cyklostezku postavit most vedle,“ popisuje další plány Jiří Němec.

Třetí etapou by byla propojka, stezka pro pěší a cyklisty mezi krňovickou a štěnkovskou křižovatkou na silnici I/11. „Tím bychom obsloužili i naši místní část Štěnkov,“ plánuje třebechovický starosta.