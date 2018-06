Oprava nebezpečné křižovatky vázne kvůli sporu o zdroj pitné vody

Když 79letý řidič wartburgu vyjížděl z vedlejší cesty od Stříteže nad Bečvou na frekventovanou silnici mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm, nevšiml si motocyklisty, který přijížděl z levé strany. Srazil ho a osmatřicetiletý motorkář zemřel.

„Řidič osobního auta nedal motocyklistovi přednost v jízdě,“ upřesnil vsetínský policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Tato nehoda není ojedinělá a krutě ilustruje, o jak nebezpečné místo jde. Řidiči jedoucí od Stříteže nad Bečvou složitě odbočují na hlavní cestu, která je jedním z klíčových tahů na Slovensko. Nesnadné je také odbočování do obce.

„Stávají se tam smrtelné nehody, odbočování je jen pro zkušené a trpělivé řidiče. Na místě je špatný rozhled, navíc řidiči na hlavní cestě nedodržují sníženou rychlost, která je 70 kilometrů za hodinu,“ řekl šéf zlínské pobočky ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Silničáři proto plánují křižovatku proměnit. Chtějí ji rozšířit, přidat odbočovací pruhy či semafory. Jenže jde přitom o další z jejich investic, kterou se nedaří dotáhnout až do fáze realizace.

Obec se snaží chránit zdroj pitné vody

Tentokrát nejde o křečka polního a další chráněné živočichy, kvůli nimž stojí příprava dálnice D49 z Hulína do Fryštáku (viz též Soud zamítl žalobu kvůli křečkovi, dálnici D49 brzdí ještě rak a čmelák), ale o zdroj pitné vody ve Stříteži nad Bečvou.

Rozšířená křižovatka totiž zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje, kde podle zákona platí „zákaz provádění výstavby nesouvisející s vodárenským provozem“. Z tohoto důvodu jim stavební úřad ve Valašském Meziříčí neprodloužil územní rozhodnutí.

„Potřebujeme se s obcí dohodnout na zúžení ochranného pásma, ale ona si klade podmínky. Nechceme poškodit jejich zdroje pitné vody. Neříkám to jako silničář, máme na to posudky, podle kterých zlepšíme odtokové poměry dešťových vod,“ sdělil Chudárek.

Podle starosty Stříteže nad Bečvou Martina Beneše obec rekonstrukci křižovatky vítá, ale chce zároveň chránit zmíněný zdroj pitné vody.

„Bez přehánění to bereme jako životně důležitou věc. Nehod, i smrtelných, je tam dost,“ uvedl Beneš.

„Životně důležitá je ale i voda. Obec se od začátku snažila najít kompromis, jakým způsobem to udělat, aby mohlo být u sebe prameniště a křižovatka,“ doplnil.

Spor o zatrubnění potoka

Střítež nad Bečvou má obavy, že kdyby během výstavby křižovatky došlo k nehodě, zdroj vody se znečistí. Především ale požaduje, aby se zatrubnil Hačovský potok, který teče pod hlavní cestou i příjezdem do obce. Jeho koryto by se podle něj mělo posunout východním směrem a mimo ochranné pásmo.

„Nechceme, aby vodní zdroj byl ohrožen, rádi bychom toto riziko snížili na co nejmenší míru,“ řekl starosta Beneš.

Obec si nechala také zpracovat vlastní posudek i matematický model odtokových poměrů dešťových vod v půdě. Z nich nemá stoprocentní jistotu, že by se za současného návrhu řešení vodní zdroje neznečistily.

Silničáři oponují, že pokud by v krajním případě při havárii vyteklo z auta velké množství pohonných hmot, trvalo by několik týdnů, než by se dostaly ke zdrojům pitné vody.

„Kdyby se to stalo, tak se stihne odkopat kontaminovaná zemina a pak se to zase zasype. Musíme se o to postarat my, případně hasiči,“ vysvětlil Chudárek.

V Zubří už jezdí bezpečněji, v Zašové se dočkají brzy

Pro něho není zatrubnění a přesunutí potoka přijatelné, protože by změna projektu a územního rozhodnutí zabrala delší čas a stála by další peníze.

„Navíc není jasné, že by to účinkovalo a bylo by to vůbec z hlediska životního prostředí možné udělat,“ řekl Chudárek.

Silničáři se proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolali. Poukazují na to, že obsahuje i chyby.

„Datum podání žádosti je uvedeno chybně. Jedná se o datum podání žádosti původního územního rozhodnutí. Tuto chybu opravíme,“ reagovala mluvčí valašskomeziříčského městského úřadu Renata Votrubová.

Nebezpečnou křižovatku chtěli silničáři po ročním zpoždění opravit letos na podzim a mají na to vyčleněné i peníze – necelých 100 milionů korun.

„Bohužel jsme teď v patové situaci. Věřím, že začneme stavět alespoň příští rok,“ doufá Chudárek.

Podobně nebezpečnou křižovatku už silničáři opravili v nedalekém Zubří (o tamním posouvání řeky čtěte zde) a plánují to i v sousední Zašové, kde žádné problémy nejsou a příprava pokračuje podle plánu (viz též Konec nehod u Zašové, křižovatka na frekventované silnici se změní).