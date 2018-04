Křižovatka smrti u Šedivce nad Letohradem bude od července kruhová

11:02

V červenci to bude pět let, kdy se na křižovatce u Šedivce nedaleko Letohradu odehrála dopravní nehoda, při níž zahynuli tři lidé a další dva byli těžce zraněni. Až tato tragédie pomohla okolním obcím prosadit to, po čem více než deset let volaly. Stavební firma začala v tomto týdnu měnit křížení silnic na kruhový objezd.