Křižanov jako Hollywood. Studentka vytvořila novou dominantu městyse

„Moc se nám to líbí, opravdu je z toho nová dominanta i atrakce Křižanova. Lidé si to jezdí dokonce fotit. Až na jeden jediný, mám na to samé pozitivní ohlasy,“ neskrývá radost nad zdařilým počinem starosta městyse Ivo Klimeš.



Autorkou neobvyklého díla je sedmnáctiletá Kamila Kněbortová. Z Křižanova pochází, v současné době studuje Střední školu umění a designu v Brně. Nápis vytvářela jako svou ročníkovou práci v rámci projektu „objekt ve veřejném prostoru/street art“.

„Ve škole jsme dostali zadání. Skutečně jsem se inspirovala nápisem Hollywood v Los Angeles. V Křižanově pro to je příhodný kopec, k instalaci jsou vhodné podmínky,“ říká autorka.



Nápis vyráběla z dřevěných desek o rozměrech 150 krát 150 centimetrů. Každé písmeno je tak vysoké metr a půl. „Výroba mi trvala asi tak dva týdny, samotná instalace na kopci zabrala tři hodiny,“ popsala.

Jak dodala, zvolit správnou velikost písma nebylo až tak snadné. A rovněž jí dal zabrat tvar jednotlivých písmen. Důležité totiž bylo, aby nápis byl dobře viditelný a čitelný i z větší dálky.

Písmena jsou usazená v zemi, jištěná jsou pomocí tyček a provázků. Vidět jsou z velké části městyse, zejména z jeho jihozápadního konce.

Podle starosty bylo celé zařizování od nápadu přes výrobu až po umístění písmen dílem nadějné výtvarnice. „Jen nepatrně jsme jí pomohli s jednáním o pozemku, je totiž soukromý a bylo třeba se s majitelem domluvit. Ale jinak je to celé její práce,“ konstatoval křižanovský starosta.

Ten zároveň nevyloučil, že by se Kamile Kněbortové mohlo za její práci dostat oficiálnějšího poděkování. A kdo ví, třeba to nebyl její poslední výtvor, díky kterému je o Křižanově tolik slyšet.