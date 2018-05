Písek a tráva jako v Německu. Kristýna má nové pláže

„Ještě nikdy si návštěvníci Kristýny nemohli tolik vybírat, kam si u vody lehnou,“ řekl Josef Horinka, starosta Hrádku.

Dřívější spartánskou – leckdo by mohl říci panenskou – tvář Kristýny nahrazují všemožná vylepšení: okružní cesta je široká a rovná jako mlat, podél ní jsou zpevňovací zídky, pozemky odvodňují drenáže, lavičky vybízejí k usednutí.

Reakce návštěvníků tohoto zatopeného čedičového lomu jsou rozličné. „Měli jsme tu závody plachetnic, na něž přijeli účastníci z celé republiky a ti si to tady nemohli vynachválit. Ano, taky mi lidi třeba píšou, že je to hnusné a že si lidi o zídky z kamenů budou rozbíjet hlavy. Ale myslím, že to nebude tak hrozné a ta rozvířená hladina si časem zase sedne,“ usoudil Horinka.

Není podle něj třeba mít obavy z toho, že se Kristýny stane jakési přeplácané zábavní centrum. „Snažíme se zachovat zdejšího ducha. Kristýna má svoji poetiku. Takže žádné extra atrakce, žádné tobogány,“ prohlásil.

Vše běží podle plánu, hotovo bude koncem května

Stavební práce běží podle plánu. „Termín je podle smlouvy do konce května a nevidím důvod, proč by se to nemělo stihnout,“ prohlásil starosta.

Akci hradí ze svého rozpočtu město Hrádek.

„Stojí to necelé čtyři miliony korun bez daně. Platíme to sami, bez jakýchkoliv dotací,“ řekl Horinka.

Tak, jako skoro v celé zemi, i na Kristýně vzhlížejí k nebi a vzývají déšť. „Teprve když zaprší, zjistíme, nakolik funguje odvodnění a zda se nebude písek z pláží splachovat do jezera. Čekáme na déšť, abychom si otestovali, co to udělá. Ale je to všechno udělané bytelně, takže věřím, že problémy nebudou,“ řekl Horinka.

Na příští rok chystají na Kristýně úpravu pláže v severní části jezera a rádi by prý udělali nějaká pěkná mola do vody. „A to bude víceméně tak nějak všechno,“ uzavřel Horinka.

„Inspirací pro úpravy Kristýny byla návštěva nedalekého Olbersdorfer See u Žitavy v sousedním Sasku. „Tam jsme si uvědomili, že s plážemi a cestou tady je potřeba něco udělat. Je to naše vizitka,“ uvedl předseda představenstva společnosti Kristýna Radek Petr.