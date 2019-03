Vítejte v Křišťálovém údolí. Kraj chce turisty lákat na sklo a bižuterii

„Jsme kolébkou sklářství, světovým unikátem. Nikde jinde nejsou vedle sebe sklářské školy, sklářské podniky, drobní výrobci bižuterie a další, kteří se sklářstvím živí. Chceme na křišťálu postavit zcela nový turistický produkt, který sem přitáhne turisty i z dalekých destinací a přinutí je, aby nepřijeli jen do Prahy nebo Českého Krumlova,“ říká David Pastva.

Právě on bude projekt Křišťálového údolí řídit. Doteď vedl odbor kultury a cestovního ruchu na liberecké radnici.

Textil zmizel, sklářství s lustry zůstalo

„Vzali jsme Liberci asi toho nejlepšího člověka na radnici. Nechtěli ho pustit. Ale Křišťálové údolí bude přínosem i pro Liberec,“ zmínila krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

Crystal Valley má do oblasti přilákat turisty na to, co už jinde moc neuvidí.

„Zmizel odsud textilní průmysl, ale zůstalo nám sklářství, výroba bižuterie, lustrů a spousty dalšího sklářského sortimentu. Lidi zajímá, jak tyto věci vznikají, chtějí to vidět, zažít,“ vysvětluje Vinklátová.

Podle majitele Preciosy Ludvíka Karla je Křišťálové údolí pro kraj obrovskou šancí. „Je to příležitost pro rozvoj turistických služeb. Zatím se všude prezentujeme hlavně krásnou přírodou, ale jen ta tady turisty neudrží. Potřebují se kvalitně ubytovat, mít kde zaparkovat, kde se najíst, zažít i něco jiného. Sklo je tady doma. Je to téma, které tu může turisty udržet dva až tři dny, aby tu utráceli své peníze,“ myslí si Ludvík Karl.

Preciosa proto Libereckému kraji odprodá za půl milionu korun svoji značku Crystal Valley, na kterou slyší zákazníci i v Číně nebo Spojených arabských emirátech.

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Do značky jsme investovali za posledních pět let miliony korun a mezi zákazníky ve světě má velikou hodnotu. Ale právě to může regionu pomoci. Značka nebude jen na marketingové věci, ale kraj ji v licenci může poskytnout dalším subjektům pro jejich výrobky. Jen doufám, že se toho nebude zneužívat. Proto máme ve smlouvě pojistku, že kdyby k tomu docházelo, značku si zase odkoupíme,“ uvedl Karl.

Pastva: Máme tu ze sklářství všechno

Křišťálové údolí tak otevírá šanci pro mnoho zdejších sklářských podniků, sklářských muzeí i škol.

„Do muzea Swarowski v rakouském Wattensu přijede ročně 600 až 700 tisíc turistů. A přitom tam má Swarowski jen broušené kameny a z výroby tam lidi nevidí nic. U nás je to daleko pestřejší, máme tu ze sklářství všechno. To jinde na světě není,“ zdůrazňuje Pastva.

Ten má teď za úkol zmapovat, co všechno je potřeba udělat, aby projekt Crystal Valley mohl začít reálně fungovat.

Nejdůležitější přitom bude, aby myšlenku vzaly za svou hlavně privátní firmy. „Budou tu nutné obrovské investice, na které obce ani kraj nemají prostředky. Ale když se to dobře uchopí, přinese to v budoucnu stovky pracovních míst,“ zdůrazňuje Karl.

Některé firmy přitom turisté mohou zachránit od krachu. „Známe to i ze zahraničí. Jsou firmy, které se drží jen díky tomu, že ukazují svou výrobu turistům, kteří si pak u nich něco koupí. Velmi dobře to má u nás zvládnuté třeba sklárna Novosad v Harrachově,“ poukazuje hejtman Martin Půta.