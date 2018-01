V Pardubickém kraji klesla celková kriminalita. Vražd a loupeží přibylo

Korupce takřka neexistuje. Alespoň v Pardubickém kraji. A to podle policie, která loni šetřila čtyři případy, ale z okruhu korupčních trestných činů v širším slova smyslu nebylo podle ní vedeno žádné řízení, které by dospělo do stadia trestního stíhání konkrétní osoby.

To hlavní sdělení výroční zprávy spočívá však v tom, že nepatrný nárůst registrovaných trestných činů zaznamenalo jen Pardubicko, v ostatních třech okresech se jejich počet snížil. Na 10 tisíc obyvatel v kraji připadá 112 trestných činů. A celková objasněnost kriminality v Pardubickém kraji stoupla v porovnání s předchozím obdobím přibližně o jeden procentní bod na 65 procent. Klesající trend trestné činnosti odpovídá celorepublikovým statistikám - policisté zaznamenali pokles čtvrtý rok za sebou.

„Škody způsobené kriminalitou vzrostly v meziročním srovnání o 36 266 000 korun, celková výše škod za období 2017 činí 512 561 000 korun. Z přehledu zajištěného majetku a finančních prostředků za dané období vyplývá zajištěná hodnota 57 268 000 korun,“ uvádějí autoři zprávy.

Loni bylo celkem stíháno 3 033 osob. Z toho pro obecnou kriminalitu bylo stíháno 1 714, pro hospodářskou kriminalitu 451, 868 osob bylo stíháno pro zbývající kriminalitu. Žen bylo stíháno 490.

Všech osm loňských případů vražd kriminalisté objasnili, podobně jako předloňských sedm případů. Z 24 loupeží objasnili 15, ovšem předloni bylo v kraji loupeží jen 16, z toho bylo 9 objasněno.

Z celkového počtu objasněných a dodatečně objasněných případů jich spáchali recidivisté 42 procent. Cizinců bylo loni stíháno celkem 262, což znamená necelých devět procent z celkového počtu stíhaných pachatelů. Největší počet cizinců, páchajících trestnou činnost, pochází ze Slovenska (113), Ukrajiny (67), Rumunska (23) a Polska (17).

U mládeže klesl proti roku 2016 počet nezletilých pachatelů od jednoho roku do čtrnácti let na 51, kategorie mladistvých pachatelů od 15 do 17 let vykazuje rovněž pokles a to na 92 trestných činů.

Z celkového počtu 3 765 objasněných trestných činů se pachatelé dopustili pod vlivem návykové látky téměř čtvrtiny trestných činů, z toho většinu pod vlivem alkoholu.

Policisté zaznamenali loni také o pět a půl tisíce méně přestupků než v roce předcházejícím. Celkem zjistili přes 42 tisíc přestupků.

Loni zemřelo na silnicích v kraji 30 lidí

Na silnicích napočítala dopravní policie loni 3 970 nehod, přibližně o tři stovky víc než předloni. Usmrceno bylo při nich 30 lidí, předloni 38. Přes 1 600 zraněných znamenalo mírné zvýšení jejich počtu.

Služba dopravní policie loni zjistila a zpracovala o 4 440 přestupků méně než v roce 2016. Největší pokles z pěti tisíc na tři tisíce přestupků zaznamenala v počtu zjištěných přestupků nedodržení dovolené rychlosti jízdy. Naopak k nárůstu zjištěných porušení došlo u zákonného pojištění a kontrolního vážení.

„Zváženo bylo celkem 333 vozidel, z toho bylo přetíženo 196 vozidel,“ což je více jak každé druhé vozidlo,“ uvádí zpráva.

Cizinecká policie při porovnání s rokem 2016 odhalila více neregulérních dokladů. Nejčastěji jednalo o padělané průkazy totožnosti občana Rumunska, kterými se prokazovali především občané Ukrajiny nebo Moldávie.

Za rok 2017 bylo na území našeho kraje zjištěno spáchání celkem 734 skutků hospodářské kriminality, 486 skutků bylo objasněno.

„Celkově je sice evidováno méně trestných činů, tyto jsou však páchány velmi často kvalifikovanými pachateli sofistikovaným způsobem, navíc nezřídka ve velkém rozsahu, zejména co se týká počtu poškozených. Stále více pachatelů se při své činnosti uchyluje k páchání trestné činnosti tzv. distančně, především prostřednictvím prostředků informačních technologií v prostředí sítě Internet, které skýtá anonymitu a možnost oslovení či přímo napadení velkého množství potenciálních poškozených. Postupně se tak zvyšuje náročnost na odhalování a následné zpracování objasněných trestních věcí,“ dodává zpráva krajské policie.