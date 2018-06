Vrtulník z Hradce má na palubě transfuzi, zvýší tak šanci na přežití

„V neděli jsme ošetřovali cyklistku sraženou a přejetou autem. Měla závažné poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve a končetin. Pacientka byla v kritickém stavu předána do fakultní nemocnice, prodělala dvě operace a je stále v intenzivní péči,“ popisuje vedoucí lékař letecké záchranky Anatolij Truhlář jeden ze tří případů, kdy lékař podal pacientům krev přímo na palubě vrtulníku. Novinka pomáhá pacientům na východě Čech od června.



V sanitkách se s transfuzí nepočítá. K nejzávažnějším nehodám totiž létá vrtulník, ten může být ve vzduchu do dvou minut. Záchranáři předpokládají, že ročně podají krev ve 30 případech, třeba po vážných dopravních nehodách nebo po pádech z výšky.

„Bavíme se o lidech, kteří jsou na hranici života a smrti, ztratili dva až tři litry krve. Někdy je ošetřujeme i při vyprošťování a už v tu chvíli jim můžeme dát krev,“ vysvětluje Truhlář.

Dosud mohli záchranáři řešit ztrátu krve jen infuzním roztokem, tedy vodou s ionty. Tím se sice předejde poklesu tlaku krve a srdeční zástavě, ale neřeší to přenos kyslíku ani to, že zředění krve zhorší srážlivost a pacient může začít krvácet z mít, kde by jinak nekrvácel.

„K dispozici máme po jedné jednotce plazmy a červených krvinek. Uchováváme je v chladicím boxu při stabilní teplotě 4 stupně. V okamžiku podání se v průtokovém ohřívači ohřejí na 38 stupňů. Obě transfuzní jednotky jsme schopni podat během 20 minut. To je dostatečná doba, než se dostaneme do fakultní nemocnice,“ pokračuje Anatolij Truhlář.

Stejnou transfuzi by dostali v nemocnici

Právě 20 minut trvá let vrtulníku z nejvzdálenějších míst kraje do hradecké fakultní nemocnice. Tam už pacienta přebírají lékaři v traumacentru.

„Stejně kvalitní přípravek jako ve vrtulníku by dostal pacient i na našem oddělení urgentní medicíny, ale takto ho dostane i o několik desítek minut dříve. Celkovým přínosem je snížení množství podaných transfuzních přípravků a předpokládáme i snížení počtu možných nežádoucích reakcí organismu. V konečném důsledku také jde také o úsporu transfuzních prostředků,“ říká zástupkyně primáře urgentní medicíny hradecké fakultní nemocnice Jana Berková.

Lékaři se ale brání závěrům, že transfuze za letu zachrání lidské životy.

„Nedá se říct, že vám jedna transfuze zachrání život, ale jde o zlepšení péče o pacienty,“ dodává opatrně Jana Berková.

Heliport letecké záchranky přímo sousedí s areálem fakultní nemocnice. To je důležitá podmínka pro snadnou výměnu krve s transfuzní stanicí a také pro to, aby se s krví neplýtvalo.

Transfuze Dosud dostal krev pacient až v nemocnici. Lékař záchranné služby potřebu transfuze hlásil z místa nehody, aby v nemocnici mohli vše potřebné připravit. S transfuzemi začali zřejmě Američané ve vietnamské válce a dál ji používali při vojenských misích. V roce 2004 začali s transfuzemi ve vrtulníku v americkém Pittsburghu, v Evropě byli průkopníky Britové v Londýně. Ve všech vrtulnících letecké záchranky dnes vozí krevní deriváty například v Dánsku a Norsku.

„Box s krevními deriváty dostává záchranka z nemocnice a tam ho také po 24 hodinách vrací,“ říká Vít Řeháček z transfuzního oddělení. „Ten box je zapečetěný, zkontrolujeme pečeť a uvnitř je teplotní čidlo. Odečteme teplotu za 24 hodin a pokud je dodržena teplota mezi 2 až 6 stupni, můžeme krev dál používat,“ říká.

Od začátku června se zatím nemusela žádná krev vyhodit. Zdravotníci vrácenou krev pečlivě zkoumají, třeba jestli se vlivem otřesů vrtulníku nerozpadají červené krvinky.

Hradecká letecká záchranka zavádí transfuze jako první ve střední, jižní a východní Evropě. Pražská letecká záchranná služba na jaře začala zkoušet podávání látky, která ovlivňuje srážlivost krve.

„Co se týká fibrinogenu, zatím neexistuje studie, která by prokazovala jeho přínos v přednemocniční péči. My jsme o něm před několika lety uvažovali, ale nakonec jsme tuto cestu zamítli,“ podotýká k tomu Anatolij Truhlář, který první zkušenosti s transfuzemi ve vrtulníku sbíral na stáži v Londýně, kde obdobný systém funguje už šest let.

Projekt podávání transfuze ve vrtulníku připravovali v Hradci Králové 2 roky. Jeho výsledky budou lékaři pečlivě sledovat a analyzovat. Hradecká letecká záchranka zasahuje nejen v Hradeckém, ale také v Pardubickém kraji a v části středních Čech.