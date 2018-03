Oprava zřícené silnice v Křemži má zpoždění, otevře se až příští rok

Rozbořená cesta, hromada sutin, spadlé zábradlí a betonové zábrany. Takhle hrozivě vypadala silnice nad Křemežským potokem na Českokrumlovsku ještě loni v létě, když se nečekaně sesula po přívalovém dešti. Dnes už lidem, kteří se v okolí pohybují, nic nehrozí. Přesto se cestující v autobusech i běžní řidiči musí smířit s objížďkami.

„Když jedu do Českých Budějovic, tak musím Křemži objíždět přes Brloh a tudy vede úzká silnice, je tam i špatná krajnice, takže je ta cesta celkem nepříjemná. Doufám, že se ulice v Křemži brzy dá do pořádku,“ říká studentka Aneta Doušková, která bydlí s rodiči v Borové u Chvalšin.

Na zprůjezdnění staré silnice si ale místní ještě počkají, nakonec se musí smířit se zpožděním. Stavba potrvá minimálně o měsíc déle, původní vysoutěžená firma navíc se Správou a údržbou silnic (SÚS) Jihočeského kraje na konci roku smlouvu nakonec nepodepsala.

„V březnu se znovu zakázka soutěžila a už máme vybraného nového dodavatele, kterým je Metrostav. Podle původních odhadů měla stavba trvat zhruba devět měsíců, teď počítáme minimálně s deseti. Stavba je dost náročná. V projektu nakonec došlo k nějakým dílčím změnám,“ popsal Jan Štícha, ředitel SÚS Jihočeského kraje.

Zatím není jasné, kdy začne Metrostav na místě pracovat, záležet bude na počasí.

„Předpokládám, že v dubnu už by ty podmínky mohly být dobré,“ zmínil Štícha.

Na podzim dokončila firma přípravné a zabezpečovací práce u zřícené zdi, stabilizoval se svah a zajistily se domy nad silnicí celkem za 3,5 milionu korun. Teď má před sebou Metrostav složitější úkol, a to postavit opěrnou zeď a rozšířit silnici na 6,5 metru. Pokud by stavba skutečně začala na jaře, hotovo bude až příští rok. Už při technologických přestávkách v zimě by se ale úsek mohl zprovoznit.

Pod svahem stávala tvrz

„Víme, že současná objížďka není zrovna ideální. Proto bychom si přáli, aby se úsek dal otevřít v jednom směru a byl by provizorně řízený semafory během zimních měsíců, ale uvidíme, jak to půjde. Zatím nejde nic slíbit,“ doplnil Štícha.

Při stavbě ještě může dojít ke komplikacím. Pod svahem pravděpodobně v minulosti stála tvrz. Starosta městyse Josef Troup již dříve upozorňoval na historické sklepy, které by se tu mohly nacházet.

Jihočeský kraj by podle předpokladů měl do silnice investovat 53 milionů korun, Křemže přidá dalších minimálně deset milionů na stavbu chodníku podél domků, veřejného osvětlení, schodiště a finančně se bude spolupodílet na výstavbě kanalizace.

O špatném stavu silnice v Křemži se vědělo dlouhodobě.

„Praskliny na zdi a asfaltu se tady objevují minimálně 15 let,“ uvedl starosta Troup.

Před několika lety Jihočeský kraj jako vlastník komunikace vybral projektanta, ale náhlé zřícení svahu v srpnu 2017 uvedlo věci do pohybu. Silnice přitom musela být uzavřena už od května na základě doporučení statika, protože začala klesat. I díky tomu se nikomu nic nestalo, když se svalila část ulice Pod Jáníčkem do údolí potoka.

Silnice v Křemži slouží především jako dopravní uzel pro autobusy, které sem jezdily z Brloha, Českého Krumlova nebo Nové Vsi. Od května loňského roku vede oficiální objížďka pro veškerou dopravu přes Holubov. Omezení se dočkali i pěší. Například obyvatelé sousedního Chlumu, kteří si krátili cestu přechodem přes Křemežský potok, teď musí absolvovat několikakilometrovou zajížďku.