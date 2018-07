V Karlovarském kraji definitivně skončilo krematorium, pohřby jsou dražší

Karlovarský kraj tak na svém území přišel o jedinou možnost, kde zpopelnit těla zesnulých. „To nikdo nečekal. Krematorium bylo v Karlových Varech desítky let, a teď tohle,“ komentoval rozhodnutí města Karlovy Vary František Hrubý, majitel pohřební služby z Mariánských Lázní.

I on převážel zesnulé do Karlových Varů. Nyní s nimi musí jezdit až na Chomutovsko. „Osobně jsem žádné služby nezdražoval, koruny navíc ovšem skáčou za dopravu těl,“ uvedl Hrubý.

Ještě vloni v listopadu se přitom na půdě karlovarské radnice vážně mluvilo o rekonstrukci stávající technologie krematoria v Karlových Varech. Město původně chtělo pronajmout krematorium někomu, kdo by byl schopný zainvestovat kompletní rekonstrukci technologie za přibližně 30 milionů korun. Žádný takový zájemce se ovšem nepřihlásil, proto dál pokračuje smlouva s dosavadním nájemcem, společností Fořt a synové.

Kvůli plánované rekonstrukci však město zvedlo nájemné na 2,35 milionu ročně s tím, že prostředky uloží do rezervního fondu, z něhož se měly po dobu čtyř let hradit nutné rekonstrukce. A radnice byla vloni připravená sedmi miliony zainvestovat i výměnu kremačních pecí. Z tohoto záměru ovšem sešlo.

Peníze město investuje do obřadní síně

„Prostředky určené původně na novou kremační pec město investuje do revitalizace obřadní síně. Půjde o částku do pěti milionů korun,“ uvedl primátor Karlových Varů Petr Kulhánek. Kremace jako taková už podle něj v Karlových Varech nebude. „A pokud někdy, tak určitě ne na Růžovém vrchu,“ naznačil primátor s odvoláním na stížnosti obyvatel ze sídliště, kteří poukazovali na to, že provoz krematoria je pro Karlovy Vary zatěžující.

Vzhledem k tomu, že tato služba v Karlových Varech už nebude, požádal nájemce areálu na Růžovém vrchu o snížení takzvaného pachtovného. „Je to logický požadavek a město mu vyhoví,“ uvedl bez konkrétních částek Kulhánek.

„I my jsme brali řešení provádět kremace u nás původně jako provizorní řešení,“ uvedl na dotaz MF DNES Jiří Klůfa ze společnosti Vysočanské zahrady. „Kapacitně jsme však schopni i do budoucna zvládnout tento úkon také pro Karlovarský kraj,“ ubezpečil.

Oproti cenám v Karlových Varech jsou ale v Hrušovanech dražší. „Do ceny se pochopitelně projevil fakt, že pro zesnulé dojíždíme do Karlových Varů,“ vysvětlil Klůfa. Přesnou částku, za kolik provádějí v Hrušovanech kremaci, však nesdělil. „Je to do tří tisíc korun,“ naznačil František Hrubý z mariánskolázeňské pohřební služby.

V září loňského roku, od kdy trvá dnes už definitivní provizorium, přitom kremace v Karlových Varech stála 2054 včetně DPH a úřední urny. Cesta na Chomutovsko pak prodražila celý proces o 990 korun. „V Hrušovanech je to dražší, ale stále levnější, než kdybychom těla vozili do Plzně,“ doplnil František Hrubý.

Podle něj je v plánu možnost, že by se těla na Chomutovsku převážela takříkajíc ve velkém. „To znamená, že by se dovezla do Karlových Varů, kde by je uložili do chladicích boxů, odkud by se potom hromadně převážela do Hrušovan. Tento postup mi ale přijde nedůstojný,“ řekl Hrubý.

Tuto alternativu nevyloučil jako možné řešení ani Jiří Klůfa z Vysočanských zahrad. „Možná by se mohla do ceny odrazit pozitivně. Záleží ovšem na mnoha faktorech,“ dodal bez podrobností.