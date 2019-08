Staré filmy o Rožmbercích jsou plné nepřesností, říká scénárista seriálu Krčín

Tohle téma ho zajímá už od patnácti let. Jeho babička byla knihovnice a odmala v knihovně trávil většinu svého volného času.

„Dostal jsem se tam ke knížkám s problematikou rybníkářství, ale i s obecnou regionální historií třeba z pera Václava Kaplického. Odmala mě také fascinoval Český Krumlov a vše spojené s pětilistou růží, kterou měli ve znaku Rožmberkové. Měl jsem už jako mladý přečtenou snad všechnu literaturu s nimi spojenou,“ říká scenárista nového českého seriálu Krčín Jan Matěj Krnínský.

Co vás vedlo k tomu napsat scénář k seriálu Krčín o známém jihočeském staviteli rybníků?

Byla to hlavně naše známost s režisérem seriálu Josefem Peclem, protože oba pracujeme v jedné televizi. On i přesto, že je původem z Brna, je zasažený tou jihočeskou historií. Říkali jsme si, že je strašná škoda, že doposud neexistuje žádný seriál věnující se Rožmberkům po vážné stránce. Ve starších filmech o panu Vokovi je spousta nepřesností, které se vžily, a my je společně chceme uvést na pravou míru.

Vy píšete hlavně poezii a povídky. Jak velká změna je tvořit scénář k více než osmihodinovému seriálu?

Dříve jsem pracoval asi 25 let jako novinář a tím, jak jsem přešel do televize, musel jsem změnit způsob vyjadřování. Díky těmto zkušenostem jsem si mohl uvědomit, jak bude scénář vypadat v konkrétních dialozích. Když se básník dostane k povídkám a dále k románu, už je to jen krůček ke scénáři. V 51 letech mohu říci, že životní zkušenosti hrají v tomto případě stěžejní roli.

Kde jste čerpal informace o Krčínovi a raném rybníkářství?

Jednak doma vlastním velkou sbírku Březanových spisů (Václav Březan – rožmberský archivář a kronikář z přelomu 16. a 17. století) a mám také v úctě spisovatele Miroslava Huleho z Třeboně a docenta Haubelta, který se problematice věnoval. Navíc se na internetu dá sehnat spousta vysokoškolských prací, které se touto dobou zaobírají. Díky tomu je snazší si dát souvislosti dohromady.

Snažil jste se příběh napsat přesně podle historických záznamů?

Nejprve jsem všech deset dílů seriálu napsal podle časové osy a vypíchl jsem stěžejní události. Až potom je možné nabalovat masu paralelních příběhů, které se prolínají. Objeví se tam tak třeba i příběhy, které zdánlivě s Krčínem nebo s Rožmberky nesouvisejí, ale časově tam patří a rozšiřují tak záběr té doby. Musím zkrátka zvládnout spojení faktických událostí a zajímavých věcí tak, aby udržely diváka u obrazovky.

Jak se vám spolupracuje s režisérem Peclem?

Vzhledem k tomu, že spolu děláme v jedné televizi a že se známe nějakou dobu, tak je to bezproblémové. Oba víme, že při natáčení v našem věku musíme umět odstranit všechny třecí plochy, aby se dalo pohodlně spolupracovat. Vycházíme spolu velmi dobře.

Kde všude se děj seriálu odehrává?

Celý příběh začíná v Borovanech, kde Krčín působil jako správce kláštera a kde dostal pozvánku do služeb Rožmberků. Díky tomu, že se stal později regentem panství, tak se díky své moci dostal až do Třeboně, na Netolicko nebo na Jindřichohradecko. Největší lokace, kde budeme natáčet, jsou asi Český Krumlov, Třeboň nebo Kratochvíle. Doufáme, že k nim přibude i Bechyně.

Máte v plánu psát filmové scénáře dál, nebo tohle byla spíše výjimka?

Musím se přiznat, že Krčín vyplynul ze snahy napsat scénář k seriálu o Rožmbercích s názvem Ve stínu věže. Celou dobu nám jeho postava z příběhu vyčnívala, až jsme se s Josefem Peclem rozhodli, že místo seriálu o celém rodu zpracujeme pouze příběh tohoto velkého rybníkáře. Máme zatím v plánu, že až doděláme Krčína, budeme se Rožmberkům věnovat zase z jiného úhlu a třeba i s akcentem na jinou postavu rodu.

Předpokládám, že opět spolu.

Přesně tak, mám takový pocit, že se tady vytváří unikátní a sehraný tým. Dá se tedy předpokládat, že bude ta parta stejná, pokud ovšem do toho budou všichni chtít jít.

Jak dlouho bude natáčení o Krčínovi trvat?

Chtěli bychom mít na konci září příštího roku vše natočené a pak se bude půl roku pracovat na postprodukci. To, že jsme začínali natáčet na věži Jakobínka na zámku v Rožmberku a u jednoho rybníka poblíž Krumlova, je dílem náhody. Využili jsme toho, že na Jakobínce je postavený dřevěný jeřáb k pětistému výročí úmrtí Leonarda da Vinciho i toho, že se rybník zrovna dobudoval. Proto jsme zde natočili první záběry celého seriálu, dokud jsou takové podmínky k dispozici.

Kromě psaní se také věnujete nakladatelské činnosti a hrajete v několika hudebních skupinách, jak to všechno stíháte?

Josefu Peclovi se přezdívá Tornádo a svým temperamentem umí nakazit i lidi kolem sebe, takže možná i proto všechno zatím zvládám. Zvykl jsem si, že den se naplní prací a nocí to pro mě nekončí. S kapelami ale po koncertech nehraji pořád, je to pro mě spíš takový relax. Co se týče nakladatelství Růže, které momentálně vedu, máme zrovna klidnější roky. V poslední době se objevuje autorská tvůrčí krize, a než abychom ho naplnili bestsellery, raději si počkáme na zajímavější tituly.