Kravaře se po 27 letech dočkají obchvatu, místní se bojí ztráty zákazníků

„Každým dnem se na stavbě něco děje, je totiž počasí, které stavbařům vyhovuje. Už vykáceli všechny překážející dřeviny, odvážejí ornici, položili základy dvou budoucích mostů, začali s terénními úpravami,“ informoval starosta.

Stavba 2,7 kilometru dlouhé silnice spojující Českou Lípu a Litoměřice se chystá od roku 2016, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí. Plánovaný obchvat mine Kravaře z jihu a odvede dopravu jinudy. Těsně před Stvolínkami se znovu napojí na silnici I/15. Většina ze čtyř tisíc aut, která tu denně projedou, se tak obci vyhnou.

Hlavní práce začnou v dubnu nebo květnu

„Sníží se emise, hluk a vibrace. Obyvatelům se značně uleví. Doprava v samotných Kravařích se stane bezpečnější a plynulejší,“ komentovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. Podle ní bude až do jara probíhat příprava stavby a úprava terénu pro těžkou techniku. Hlavní práce začnou v dubnu nebo květnu.

Obchvat buduje firma Strabag, která vyhrála zakázku s nejnižší nabídnutou cenou 176 milionů korun. Včetně DPH přijde stavba silnice na 213,8 milionu korun. V 90. letech, kdy se o obchvatu začalo poprvé mluvit, měla být cena 70 milionů. Dokončení se plánuje na listopad 2019.

Obchvat přemostí Bobří potok, polní cestu i místní komunikaci. Zasáhne také do území CHKO České středohoří, v tomto úseku se muselo vykácet několik stromů, které budoucí vozovce stály v cestě. Kravaře budou na novou silnici napojeny jedním kruhovým objezdem.

Místní se bojí, že obchvat jim vezme klientelu

Ne všichni jsou ale z obchvatu nadšeni. Zejména drobní živnostníci se bojí, že obchvat odvede z obce i jejich potenciální klientelu, která se teď Kravařům vyhne.

„Máme tu třeba čerpací stanici, která samozřejmě žije z tranzitní dopravy, ale místní ji hojně využívají. Až budou všechna auta projíždět po průtahu, pochybuji, že její provoz zdejší lidé uživí,“ obává se Vomáčka. Pozitivní názor na průtah ale podle něj u místních převažuje.

Na svůj obchvat čekají i sousední Stvolínky. Obec ležící na stejné silnici I/15 má stejný problém jako Kravaře – auta jezdí jejich středem.

Stvolínky si na obchvat počkají

Přestože obchvat obce měl původně navazovat na obchvat Kravař, na rozdíl od nich mají Stvolínky smůlu v tom, že leží v CHKO České středohoří. A nová silnice do ní měla asi 500 metrů zasahovat.

„Štve mě to. Existuje studie proveditelnosti, ale musí se udělat posouzení vlivu na životní prostředí. Na ŘSD mi řekli, že do roku 2020 s přípravou obchvatu naší obce nepočítají,“ posteskla si starostka Pavlína Ištoková. „A když vezmu v potaz rychlost přípravy dopravních staveb v Česku i to, že na obchvat čekaly Kravaře skoro 30 let, tak se obávám, že se obchvatu Stvolínek nedožiji,“ dodala v nadsázce starostka.

To v nedaleké Dubé už výhod obchvatu využívají. Otevřeli ho tam loni v létě, tříkilometrový úsek odvedl z města asi polovinu z přibližně 6 tisíc aut, která tudy dříve projela. „Ve městě je teď mnohem větší klid, ubylo aut a zlepšil se vzduch,“ potvrdila přínos starostka Dubé Zdeňka Šepsová.