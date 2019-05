Kraví modelky se učí předváděcí chůzi od narození, dostávají i třpytky

Národní šampionáty skotu Při soutěži jsou zvířata rozdělena do několika kategorií . Sudí začínají hodnotit od nejmladší kategorie , kterou zastupuje u některých plemen tele , ale většinou se začíná mladšími jalovicemi , následně se přechází ke starším jalovicím a krávám.

Mladší kráva je charakterizovaná tím, že má první či druhé tele a ve starší kategorii jsou plemenice, které za svůj život odchovaly tři a více telat.

Býci se zpravidla dělí do tří kategorií. Na mladé plemenné býky (roční), na býky do tří let věku. Královskou disciplínou je potom kategorie býků starších tří let.

Sudí z každé kategorie daného plemene vybere první (národní vítěz) až třetí místo. Národní vítězové soutěží o titul absolutního šampiona plemene.