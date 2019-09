Krasličtí se bojí o sbírku hudebních nástrojů, žádají o pomoc kraj

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová chce s Kraslicemi spolupracovat na tom, aby k tomu nedošlo. „Musíme udělat všechno proto, aby tato sbírka zůstala v regionu,“ uvedla.

Zástupci kraje se na ni pojedou podívat a domluví se na vypracování znaleckého posudku. Na případném odkupu by se mohly podílet i Kraslice.

„Myslím si, že vůle zastupitelstva tam jednoznačně existuje. Jde spíše o to, zda by nám s tím mohl kraj pomoci,“ řekl starosta Roman Kotilínek. S peticí přitom jednoznačně souhlasí, neboť sbírka podle něj do regionu a hlavně Kraslic patří.

„Představuje dlouholetou tradici. Budeme hledat reálné možnosti, jak ji v regionu a zejména v Kraslicích zachovat,“ doplnil. Pod peticí je v současné době zhruba pět stovek podpisů.

Pomoci má petice

Autorem je kraslický zastupitel Otakar Mika. Z dění okolo sbírky má radost. „Proto jsme petici založili a proto se v této věci lidé angažují. Musím říct, že ji podepisují ochotně,“ uvedl.

Sbírka dechových nástrojů má dvě části. Tu první převedl kraj před třemi lety do majetku města. Umístěná je v bývalé průmyslové škole. Součástí druhé části v továrně je například historická tuba, která byla na výstavě v New Yorku. Ta se nachází přímo v kanceláři generálního ředitele.

Podle Otakara Miky má sbírka v Amati mimořádnou hodnotu. Spočívá v tom, že dokládá celý vývoj výroby hudebních nástrojů.

„Jsou tam i nástroje, které vyráběly malinké domácí dílny, velmi specifické, unikátní, takže pokud by tato část z Kraslic zmizela, tak by byla nevratně poškozená možnost expozice, která by dokumentovala celý vývoj,“ řekl zastupitel.

Expozice ve staré radnici

Kraslice před časem vykoupily několik domů přímo na náměstí, mezi nimi i bývalou starou radnici.

„V ní se nachází velký sál a podle mého názoru i názoru několika dalších kolegů zastupitelů by bylo umístění sbírky do muzea v centru pěkné a reprezentativní,“ doplnil Otakar Mika.

Podle Romana Kotilínka v současné době nejsou vykoupené budovy ve stavu, aby v nich mohly být nástroje vystavené. Pravděpodobně by musely nějaký čas přečkat v depozitu, nebo se přestěhovat k první části sbírky do průmyslové školy.

„Ve chvíli, kdy budeme mít některý z těchto objektů na náměstí ve stavu, abychom jej mohli využít pro tento účel, tak se tomu nebráním. Vidím to určitě jako možné řešení,“ řekl. Zároveň doplnil, že právě budoucí využití staré radnice spočívá v tom, že by v ní nějaké muzeum fungovalo. „Nabízí se to,“ podotkl starosta.

Otakar Mika přitom upozornil, že cíl je ještě větší, než jen samotné uchování sbírky. „Dlouhodobým záměrem Kraslic je vytvořit skutečně reprezentativní muzeum výroby hudebních nástrojů v Krušných horách, protože Kraslice jsou skutečně centrem výroby dechových hudebních nástrojů v republice,“ řekl.

Sbírka v Lubech

Karlovarský kraj před časem koupil podobnou sbírku, jako je ta ve společnosti Amati. Jde o soubor nástrojů z 19. a 20. století společnosti Strunal v Lubech. Stála 4,7 milionu korun (o sbírce jsme psali v článku Kraj koupil sbírku).

Podle Jany Mračkové Vildumetzové nešlo o krátkodobý proces. „Než došlo k finálnímu aktu rozhodnutí o koupi sbírky, jednání probíhala půl či tři čtvrtě roku, a to i z hlediska znaleckých posudků. Zároveň se jednání týkala toho, kde budou nástroje vystavené,“ přiblížila.

Tato sbírka obsahuje vzácné housle, violy, violoncella, jedinečné kontrabasy a kytary, ale také kolekce asijských lidových nástrojů. Ty jsou dokladem bohaté řemeslné minulosti Lubska, odkud vzešla řada mistrů houslařů a kytarářů. Sbírka bude vystavená v prostorách lubské radnice.