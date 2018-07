Kralupy mají vlastní bigfram

Máte tušení, co je to „BIGFRAM“? Tento počeštěný výraz je složeninou dvou anglických slovíček „big frame“ a dá se přeložit jako „velký rám“. A přesně takový rám byl na začátku prázdnin postaven na pravého břehu řeky Vltavy. Možná se už nyní sami sebe ptáte, jaký pak asi může mít význam takhle „velké okno“ posazené do terénu, ovšem odpověď je zcela jednoduchá. Účelem je vystředit do ohraničeného prostoru konkrétní přírodní scenérii, v našem případě však památku v podobě nelahozeveského zámku, a mít možnost se s ním vyfotit ve zcela jedinečné pozici.