Nová Paka pořídí terminál z dotace. Parkovací dům odsunula na neurčito

Dotaci poskytne ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové náklady počítají s padesátimilionovou částkou, pět milionů tedy uhradí ze svého rozpočtu město. Vedení radnice přitom ještě na začátku letošního roku nevědělo, zda může s penězi od státu počítat. Celý projekt mohl skončit jen na papíře.

„Žádost o dotaci jsme podali loni v srpnu a před několika týdny jsme obdrželi vyjádření od ministerstva, že jsme splnili podmínky a prošli úspěšně schvalovacím procesem. Do dvou měsíců nám bude vydán právní akt. Nyní musíme dořešit právní záležitosti,“ sděluje starosta Nové Paky Josef Cogan (STAN).

Soutěž na zhotovitele terminálu by měla začít letos na podzim. „Myslíme si, že podzim je lepší doba na vypsání soutěže než léto. I vzhledem k nastávajícím komunálním volbám. Nechceme nějak spěchat,“ říká Cogan.

Podle něj by vítěz mohl být znám v zimě. „Hned na začátku roku 2019 by mohla začít celá akce. Nejpozději bychom chtěli terminál dokončit do začátku roku 2020,“ pokračuje.

Nový terminál vyroste na místě starého, od základu bude jiný. „Jde o komplexní rekonstrukci, vznikne nová budova a v ní dvě čekárny, sociální zázemí a místo pro kola. Nástupiště bude mít ostrůvkovou podobu,“ říká starosta.

Projekt počítá i s novými parkovacími místy, kterých by v okolí mělo vyrůst čtyřicet. V roce 2016 město plánovalo k nádraží přistavět parkovací dům. Tento projekt zastupitelé smetli ze stolu, ale podle starosty není to ještě ztracené: „Nevylučujeme jeho výstavbu v budoucnu.“

Zatím je nádraží bez toalet a se starými přístřešky

Desetitisícová Nová Paka je významným dopravním uzlem linek do Krkonoš a také na Jičín či Prahu. Autobusové nádraží je staré čtvrt století a denně odbaví 120 autobusů. Cestující to nyní však nemají jednoduché. Na svůj spoj musí čekat na lavičkách pod zastaralými přístřešky. Chybějí toalety, krytá čekárna i parkovací místa.

„Toalety tady jsou pouze neveřejné a poměrně vzdálené. Kde byla dříve čekárna, je teď zázemí pro řidiče autobusů. Proto je lepší přijít přesně na spoj než čekat. Doufám, že se nového nádraží vůbec dožiju,“ řekla již dříve seniorka z nedaleké obce.

Vedení města se již předloni rozhodlo pro změnu a přišlo s anketou, ve které občané mohli rozhodnout o další budoucnosti a podobě nádraží. Ve hře byly tři varianty: rekonstrukce stávajícího nádraží, úplně nový terminál nebo zachování toho současného. Zvítězila první varianta, přiklonilo se k ní 62 procent obyvatel.