Vinohrad na terasách v Hradci už rodí, burgundské bude za dva roky

Přes tři sta sazenic starobylé burgundské odrůdy Pinot Noir roste na svahu pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie a Novým Adalbertinem od dubna 2017.

„I když jsme vinici založili, nemáme ambici produkovat víno, naše příspěvková organizace zajišťuje hlavně péči o veřejnou zeleň. Uvítali bychom, kdyby se dodržel původní záměr a v Hradci Králové by podobně jako v Brně vznikl zájmový spolek, který by révu pěstoval a zajišťoval zpracování hroznů,“ sdělil ředitel Technických služeb města Hradce Králové Tomáš Pospíšil.

Se založením vinohradu pomáhal i předseda Cechu českých vinařů a zakladatel vinohradu na Kuksu Stanislav Rudolfský. Technické služby, které našly inspiraci na vinohradu na Špilberku, s ním chtějí spolupráci obnovit.



„U pana Rudolfského jsme nakupovali sazenice, zpracovával na to projekt a poskytoval nám ze začátku konzultace. Záměr je, aby vznikl spolek královéhradeckého vína či jiného podobného názvu, který by se o vinohrad staral,“ řekl Tomáš Pospíšil.



S brněnskými kolegy se o tom radil. Tamní městská organizace zajišťuje například údržbu zavlažovacího systému a spolek produkuje víno a zajišťuje údržbu, sklizeň a zpracování hroznů.

„To jsme zamýšleli, když se vinice zakládala, a nyní se k tomu chceme vrátit. Pan Rudolfský by mohl být hlavním členem nově vzniklého spolku,“ uvedl Pospíšil.

Podle Stanislava Rudolfského má hradecký vinohrad slibnou budoucnost. „Pokud budu osloven, rád bych se péče o vinohrad účastnil. Má naprosto špičkové předpoklady, aby z něj vzešlo vynikající víno. Je to ze všech stran chráněný ideální jižní svah. Lepší podmínky si nedokážu představit,“ přiblížil Rudolfský.

O dvouletý vinohrad se nyní starají městští zahradníci a podle Rudolfského bude první pořádná sklizeň už příští rok.

„Jde o mladé rostliny, které tady prozatím spolehlivě vegetovaly, násada hroznů se už v průběhu vegetace redukovala řezem na minimum. Vzorek ponechaných hroznů v letošní sezoně nedosáhl konzumní zralosti. Myslím, že příští rok by již mohla být regulérní sklizeň,“ uvedl Rudolfský.

A první víno? „Jsou tam burgundské odrůdy, dá se udělat mladé víno, ale burgunda si zaslouží, aby to chvíli zrálo v sudu, takže si myslím, že v roce 2021 by mohlo být,“ doplnil Rudolfský.

Letošní vinařská sezona v Kuksu, kde je jeden ze dvou registrovaných vinohradů v Královéhradeckém kraji, druhý je v Litoboři na Náchodsku, podle něj byla celkem dobrá.

„Nebýt 6. května, kdy nám kvůli jarním mrazíkům polovina úrody pomrzla. Sklidili jsme 500 kilogramů hroznů, což není mnoho, ale kvalita je dobrá, takže jsem spokojený,“ popsal Rudolfský.

Vinařům v Čechách nahrálo počasí, byli na tom lépe než Morava

Klimatické podmínky v poslední době pěstování révy v Královéhradeckém kraji pomáhají. Dokonce do té míry, že místní vinaři jsou na tom lépe než někteří kolegové na Moravě.

„Mají problémy s množstvím cukru v hroznech. To je sice na jednu stranu dobře, ale má to dopad na kyseliny a bez kyselinky neuděláte pěkné svěží bílé víno. To je pro mnoho Moraváků problém,“ řekl Stanislav Rudolfský.

„Je zajímavé, že v Čechách, přestože jsme na tom s cukernatostí podobně, se kyselinky drží lépe. Těžko se to dá vědecky zdůvodnit, ale je to tak. V tuto chvíli jsme na tom tedy lépe než na Moravě, protože nemáme problém, aby hrozny vyzrály do optimální zralosti a navíc máme dostatek kyselinky. Moraváci ji musejí doplňovat uměle,“ vysvětlil Rudolfský.