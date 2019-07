Zpožděnou opravu nádraží v Jaroměři doprovodí pětiměsíční výluka

Výluky se plánují do 14. prosince na trati Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř - Česká Skalice a také trati Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka.

„Vlaky nahradí autobusová doprava podle výlukových jízdních řádů,“ uvedl Tomáš Fiala z generálního ředitelství Českých drah. Například mezi Hradcem a Náchodem pojedou přímé autobusy. Na trati do Trutnova se však budou posouvat příjezdové a odjezdové časy o deset minut.

Cestující v náhradních autobusech však nejspíš čeká zdržení i proto, že se až do října opravuje silnice I/37 mezi Jaroměří a Heřmanicemi a také most na silnici I/33 v Jezbinách. V obou úsecích se jezdí kyvadlově.

Přímo v Jaroměři se chystá i částečná uzavírka velkého železničního přejezdu, která by měla nastat mezi 24. červencem a 4. srpnem. Dopravu bude řídit pověřený pracovník a přednost dostanou auta projíždějící mezi Špicí a Josefovem. Pro radnici bylo důležité, aby byl přejezd otevřen v době metalového festivalu Brutal Assault na začátku srpna.

„K totální uzavírce velkého přejezdu do Josefova by mělo dojít po 20. srpnu, pravděpodobně v týdnu od 20. do 26. srpna. Předpokládaná doba rekonstrukce přejezdu je jeden měsíc,“ řekl starosta Jaroměře Josef Horáček.

V Jaroměři se veškeré opravy železniční stanice za víc než půl miliardy korun měly uskutečnit už loni, avšak záchranný archeologický průzkum ukázal, že budou zapotřebí rozsáhlejší vykopávky.

Kromě toho Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) musela řešit i problém se starou ekologickou zátěží. Stavba se tím značně zbrzdila a původní plán výluk zcela padl.

„Při výluce od 24. července do 14. prosince dojde na přesměrování provozu na sudou skupinu kolejí při využití nově budovaného nástupiště číslo 2. Spuštění provozu v úseku Hradec Králové - Jaroměř se předpokládá od 21. října,“ řekl už na jaře mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Dokončení stavby se plánuje až na další rok, kdy bude hotový podchod, první nástupiště, lichá skupina kolejí i zabezpečovací a sdělovací zařízení.

Jaroměřská stanice se rekonstruuje, aby byla připravena na zvýšení rychlosti projíždějících vlaků. Zlepší se nastupování a příchod k vlakům, osazuje se nové zabezpečovací zařízení, které v budoucnu umožní dálkové ovládání technologických zařízení dopravní cesty. Oprava samotné budovy by měla přijít na řadu v roce 2021.

Kolem nádraží je nyní složitá situace i s parkováním. Od letošního března totiž město začalo budovat v sousedství autobusový terminál za 50 milionů korun s pěti zastřešenými zastávkami a parkovištěm pro 92 aut a cyklodomem pro 118 kol.

