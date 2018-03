Kralova vila není památkou, stavba obchvatu Prachatic může začít

Podle prachatického starosty Martina Malého tak nic nebrání tomu, aby Jihočeský kraj začal s přípravou stavby přeložky, která má vést právě místy, kde vila v Nádražní ulici stojí.

„Jsem rád, že veřejné zájmy posoudil někdo jiný a že vyšší prioritu dostala stavba přeložky. Ihned jsme začali jednat s kolegy z kraje, aby nechali aktualizovat projektové dokumentace a další náležitosti. Demolice vily teď není na pořadu dne, všechna jednání jsou v začátcích. Čekáme, jak rychlý bude investor,“ říká Malý.

Stavbu by chtěl Jihočeský kraj zahájit ideálně za dva roky. Potvrdil to krajský radní a náměstek hejtmana pro odbor dopravy Antonín Krák.

„Zvítězil rozum a památkou se nestala budova, která měla účelově bránit právě stavbě přeložky. Po dobu, kdy úředníci na ministerstvu jednali, jsme se snažili najít i jiná řešení, jak by mohla být přeložka provedena, ale je tam řada limitů, které by stavbu buď zablokovaly, anebo zásadně prodražily. Proto rozhodnutí vítáme, pustíme se do výkupů pozemků a začneme intenzivně pracovat na získání stavebního povolení,“ popisuje Krák.

S výsledkem rozkladu naopak nejsou spokojeni lidé, kteří se snaží vilu zachránit. „To, jak se s případem ministerstvo vypořádalo, pro nás není dostatečné. Boj proto určitě nevzdáváme. Nejsme žádní aktivisté, nejsme a priori proti obchvatu. Ale víme, že vila má hodnotu sama o sobě a že projekt přeložky není v současné podobě realizovatelný. Pokud si ji město zaslouží, pak si zaslouží i její kvalitnější řešení,“ míní předsedkyně spolku Živá vila Barbora Staňková.