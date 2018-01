Plzeňský policista dostal za filmové pirátství trest, ve sboru skončí

Verdikt je pravomocný. A pro Aleše K. pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin znamená, že bude muset u policie skončit.

„Skutek, který je mi kladený za vinu, jsem nespáchal. Nenahrál jsem jediný film, nezveřejnil jediný odkaz,“ prohlásil loňského listopadu před plzeňským krajským soudem policista Aleš K.

Okresní soud mu na jaře loňského roku vyměřil půlroční podmínku se zkušební dobou dvacet měsíců. Státnímu zástupci se verdikt zdál mírný. Policista požadoval zprostit obžaloby.

Podle spisu zveřejnil odkazy na více než 350 filmů

Soud má za prokázané, že se muž dopustil porušení autorských práv u pěti filmů. Zda bude potrestaný za zveřejnění odkazů k bezplatnému stahování dalších více než tří stovek titulů, o tom budou ještě rozhodovat soudci Okresního soudu Plzeň-město.

Na začátku případu bylo pátrání detektiva protipirátské unie po lidech, kteří na různá webová úložiště nahrávali a pak poskytovali ostatním ke stažení český snímek Alois Nebel.

V tomto konkrétním případě se dopátral toho, že uživatelova přezdívka byla i součástí emailové adresy a používal ji i v komunikátorech. Právě u jedné aplikace se mu zobrazilo i plné jméno uživatele, později obžalovaného policisty.

Detektiv stáhl z webu jen film Alois Nebel. Snímek byl přehratelný. „Z kapacitních důvodů stáhl jen jeden film. Další odkazy kontroloval a usoudil, že názvy odpovídají obsahu. Nejméně dalších deset filmů prověřil na úložištích jen v náhledu,“ citovali soudci výpověď pátrače protipirátské unie, který nakonec podal trestní oznámení.

Jenže to byl jen vrchol ledovce. Podle spisu policista zveřejnil odkazy na více než 350 filmů ke stažení. Příliš mu nepomohlo ani to, že mu společnosti zajišťující chod úložišť poslaly na účet přes 11 tisíc korun.

Policista se mimo jiné hájil tím, že stolní počítač používali i další členové rodiny, včetně nevlastního syna. Právě ten se teď před soudem vůbec poprvé rozhodl vypovídat.

Obžalovaný se jednání dopustil, zaznělo u soudu

„Já jsem si filmy jenom stahoval. Když jsem něco nahrával, tak jen soubory do školy nebo fotky. Je to rychlejší, když jich máte 60, než je po dvou posílat emailovými zprávami, víc se jich do jedné zprávy nevejde,“ řekl nevlastní syn obžalovaného.

Na Generální inspekci bezpečnostních sborů ani u soudu nevypovídal ze strachu. „Víte, bylo mi tehdy 17 let, když ti lidé byli u nás doma,“ doplnil lu soudu.

I když Aleš K. opět požadoval osvobození, soudci byli neoblomní.

„Soud nemá žádné pochybnosti. Byla zjištěna IP adresa konkrétního počítače, používaný login, přezdívka. Jednalo se o komunikaci mezi počítačem obžalovaného a servery či diskusním forem. Z dnešního výslechu svědka máme doplněnou důkazní situaci, že se právě obžalovaný jednání dopustil,“ vysvětlili v odůvodnění rozsudku soudci.

Filmové společnosti, které jsou držiteli autorských práv, soud odkázal na civilní žaloby, pokud budou chtít od policisty náhradu škody.