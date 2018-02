Za tisíc eur pomlčíme o milence, psal dozorce podnikateli. Dostal podmínku

Oba dostali podmínky, pro dozorce Kocmana ale pravomocné odsouzení znamená, že se záznamem v trestním rejstříku už u vězeňské služby nemůže dál pracovat. Po dobu vyšetřování případu byl postavený mimo službu.

Obětí vydírání dozorce a jeho kamaráda Daniela H. se stal jejich známý. „Nakolik si ceníte mlčenlivost o dámě, se kterou chodíte za zády vaší paní?“ Podobnými textovými zprávami pisatelé vydíraného podnikatele bombardovali několikrát denně čtyři dny v polovině června 2016.

Podle spisu je posílali z mobilního telefonu, ve kterém měnili karty s telefonními čísly, která vydíraný neznal. Ani nemohl. Obžalovaní používali čísla z dobíjecích telefonních karet, která si v těch dnech kupovali v trafikách.

Za mlčení o údajné nevěře chtěli tisíc eur

Vyděrači si ve zprávách psali o tisíc eur za to, že se manželka podnikatele nedozví o údajné nevěře. „Žádné výmluvy! Nebo dostane vaše paní rozpis výletů s dotyčnou dámou, foto na lodičkách i kontakt na ni,“ přečetl si vydíraný v jedné ze zpráv.

Následovaly další: „Chcete něco vědět? Vaše paní si nás na vás najala, zda ji nepodvádíte. A my zjistili, že ano. Jejím předáním info nám také zaplatí, sice méně, ale zaplatí. Je to na vás, kolik chcete času?“

V další zprávě tajemný vyděrač sliboval, že po zaplacení peněz vše skončí. „Nejsem lhář ani vyděrač. Zachráním vám manželství, a už se nepotkáme,“ přečetl si vydíraný podnikatel.

Dozorce se nepřiznal, jeho kamarád ano

Zatímco vyděrači řešili, zda k předání peněz dojde v plzeňských Lobzích u střelnice, nebo ve vytipovaném domu v městské části Slovany, vydíraný vše oznámil policii.

Policisté oba muže zatkli ještě před tím, než došlo k předání peněz. Daniel H. se ke všemu přiznal.

„Kocman viděl jednou poškozeného se ženou, která nebyla jeho manželkou. Řekl, že to asi byla jeho milenka a dalo by se to využít,“ uvedl u soudu Daniel H.

Při doznání tvrdil, že zpočátku vše bral jako hru. „Kocman na mě tlačil, že to musíme dotáhnout do konce. Potřeboval peníze,“ uvedl Daniel H.

Dozorce popíral, že by s vydíráním podnikatele měl cokoli společného. Připustil pouze, že Daniela H. vozil, když mu soud sebral řidičák. Dozorce znal velice dobře vydíraného podnikatele z Plzně, protože to byl strýc dívky, se kterou měl vztah.

Oba muži se odvolali proti podmíněným trestům a pokutě

„Není prokázáno, že to byl právě obžalovaný, kdo poškozeného nutil, aby něco konal,“ argumentovala advokátka Jana Sládková, proč navrhuje pro Tomáše Kocmana zproštění obžaloby.

Okresní soud Plzeň-město loni na podzim oba muže odsoudil k podmíněným trestům a pokutám pět tisíc korun. Oba vzápětí podali odvolání.

Dozorce se v odvolání domáhal zproštění, protože byl přesvědčený, že nepřímé důkazy nestačí k prokázání jeho viny bez pochybností.

Daniel H. pro změnu zastavení trestního stíhání, protože se ke všemu přiznal, pomáhal policii případ objasnit a sám poslal podnikateli jako omluvu pět tisíc korun.

Pokud bývalý dozorce nezaplatí pokutu, nastoupí do vězení

Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání dozorce Kocmana je nedůvodné, a potvrdil mu podmíněný trest deset měsíců vězení odložený na zkušební dobu 24 měsíců a pokutu pět tisíc korun. Pokud by ji nezaplatil, nastoupí na třicet dnů do vězení.

Zmírnil ale trest v případě Daniela H., kterému plzeňský okresní soud původně vyměřil podmíněný trest na 12 měsíců se zkušební tříletou lhůtou, dohledem probačního úředníka a pokutu pět tisíc korun.

Soudci mu vyměřili úplně stejný trest, jaký potvrdili dozorci. „V případě Daniela H. byl podmíněný trest s dohledem nepřiměřeně přísný. Zohlednili jsem jeho doznání, účinnou pomoc při objasňování, skutečně projevenou lítost. Dospěli jsme k tomu, že odpovídající je pro něj stejný trest, jako u spoluobžalovaného Kocmana,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Milan Štejr.