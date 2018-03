Na nůž spadl jen jednou, bránil se obžalovaný z vraždy čtyřmi ranami

Obžalovaný Ištok má základní vzdělání, pracoval jako dělník. Byl i soudně trestaný, naposledy z vězení vyšel v lednu 2015. Bydlel v bytovém domě v Marxově ulici, kde žijí sociální slabí lidé.

Ištok pravidelně popíjel alkohol se svým známým, který bydlel o poschodí výš. Tak tomu bylo i 1. nebo 2. června, přesný den si Ištok nepamatuje a také pitva zemřelého přesný den čas nestanovila. Tělo bylo totiž nalezeno až po zhruba týdnu.

Podle obžaloby silně opilý Ištok svého známého bodl čtyřikrát, jednou do hrdla, pak do hrudi, do zad a na předloktí. Když jedna rána nože s patnácticentimetrovou čepelí zasáhla srdce, napadený zemřel na místě do několika minut. Ištok mu nijak nepomohl a odešel.

Čtyři bodnutí? O tom bych musel něco vědět

Obžalovaný připustil, že v osudný den společně vypili dvě až tři PET lahve piva a několik lahví vodky.

„Zdeněk si najednou sundal tepláky, ukázal penis a začal mě hladit jako psa. Tohle dělal jen když byl opilý, vždyť má děti,“ líčil Ištok.

Pak prý muži pohrozil, že bude žalovat jeho sestře. „To ho naštvalo a ze stolu vzal proti mně nůž. Křičel jsem, ať toho nechá, ale on se ke mně blížil a já vzal ze dřezu jiný nůž. Jen jsem se v obraně jednou ohnal a on najednou spadl na nůž. Ale jen jednou. Proč padal? No byl ožralý jak prase. Ale pak se pokoušel vstávat, ještě žil,“ popisoval Ištok.

Na dotaz, jak si vysvětluje to, že jeho známý byl čtyřikrát bodnutý, Ištok odpověděl: „Kdybych ho čtyřikrát bodl, tak bych o tom musel něco vědět.“

Nože hodil z mostu a šel do hospody

Pak Ištok vzal oba zakrvácené nože, prý jen kvůli tomu, aby zabránil dalším útokům, a údajně se s nimi vypravil na policii. Ale tam nedošel.

„Nože jsem nakonec hodil z mostu do potoka. A šel do hospody. Nechtěl jsem mít problémy,“ připustil.

Protože si prý myslel, že jeho kamarád žije, tak na druhý den bouchal na jeho dveře. „Ale nikdo se neozýval, přitom se u něj svítilo.“ Tělo pak našel syn zavražděného až 8. června.

Případ pokračuje dalšími výslechy, k dispozici budou i znalecké posudky. Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.