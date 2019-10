Metanolovou aférou to neskončilo, soud řeší další podvod s lihem

Po metanolové aféře, kdy v roce 2012 na následky jedovatého pančovaného alkoholu zemřelo takřka padesát lidí, se říkalo, že policisté rozbili celou síť nelegálních výrobců.

Ale obžaloba, kterou řeší ostravský soud, naznačuje, že výroba nezdaněného alkoholu pokračovala i v dalších letech.

Obžalovaným Šimonu Szkutkovi, Robertu Odrobinovi, Patriku Červeňákovi a Adrianu Krasničimu hrozí za trestné činy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby vězení od pěti do deseti let. Podle žalobce přišel stát na daních o zhruba 45 milionů korun.

Šéfem skupiny byl podle spisu nejspíše 44letý Szkutek z Českého Těšína, který v tomto městě také provozuje restauraci. Právě on údajně najal trojici mladých mužů.

„V obci Stonava v objektu bez označení denaturovaný líh z Polska čistili a přečerpávali z tisícilitrových nádob do třicetilitrových kanystrů. Vyčištěný líh pak prodávali dosud neurčeným odběratelům,“ uvedl státní zástupce.

Litr vyčištěného lihu se prodával za 32 korun

Szkutek s Červeňákem odmítli vypovídat, hovořil však Odrobina. Uvedl, že pracoval na stavbě, když ho oslovil jeho známý Sztefek, jestli si nechce přivydělat.

„Nejprve jsem vozil kanystry, pak mě zavedl do bývalé garáže naproti domu ve Stonavě, kterou si pronajímal, Tam mi ukázal, jak se líh přečerpává a jak se pomocí chemických látek čistí,“ popisoval Odrobina.

Přiblížil, že Szkutek se staral o finanční věci, on však také jezdil pro líh na česko-polskou hranici. „Pak jsme společně dodávali zboží různým odběratelům, většinou to byli Poláci. Bylo jich do deseti, neznám je,“ líčil obžalovaný.

„Sliboval, že mi pomůže. Od té doby ho vidím až teď“

Litr vyčištěného lihu se prý prodával za 32 korun. „Často to bylo tak, že jsem auto s kanystry odstavil na čerpací stanici, přesedl ke Szkutkovi do auta, odjeli jsme a pak se pro auto vrátili, ale to už byly kanystry prázdné,“ popsal.

Podle mínění Odrobiny byl on, Červeňák a Krasniči jen na práci, vše si řídil Szkutek.

„Vůbec jsme nevěděli, jestli nějaké daně odvádí, nebo jestli stát okrádal. To nebyla naše věc,“ konstatoval a ještě si postěžoval: „Když mě ve Stonavě zadrželi, tak mi říkal, ať se nebojím, že to nebude tak zlé a postará se o mě. No, od té doby ho vidím poprvé až teď.“

V líčení bude vypovídat ještě Krasniči, přizváno je i několik znalců a dalších svědků. Termín vyhlášení rozsudku zatím není znám.