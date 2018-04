Známému z ubytovny téměř odřízl hlavu, dostal výjimečný trest 22 let

Tancer se loni v červnu dostal do sporu s o dva roky starším známým z ubytovny. Oba byli opilí a kvůli dluhu pět set korun se začali prát. Tancer menšího soka odhodil na postel, vzal nože ležící na stole a začal bodat.

„Chytl jsem amok a pak jsem udělal ten hnus,“ řekl Tancer později policistům.

Muži zasadil dvacet bodných a tři řezné rány směřující do hlavy, hrudníku a dalších částí horní poloviny těla. Na závěr mu podřízl hrdlo.

„Takřka mu oddělil hlavu od trupu,“ upřesnil soudce Miroslav Mucha.

Byl to likvidační a surový útok, řekl soud

Pak Tancer odešel do svého pokoje v ubytovně, kde si dal špunty do uší a usnul. Probudili ho až policisté.

Soudce vyřkl výjimečný trest 22 let přesto, že státní zástupce navrhoval rozsudek v polovině trestní sazby 15 až 20 let.

„Kdy jindy bychom mohli říci, že to byl zvlášť surový čin, než po takovém likvidačním útoku? Jednoznačně jsme se shodli na výjimečném trestu,“ konstatoval soudce.

Kdyby se obžalovaný nedoznal, dostal by ještě víc

Tancera soudce upozornil, že při stanovení počtu let, které by měl strávit ve vězení, soud dokonce vzal v potaz i jeho jedinou polehčující okolnost, tedy doznání.

„Jinak bychom zvažovali ještě vyšší trest. A dostat 22 let nebo například 28 let, to je myslím rozdíl,“ dodal soudce.

Odsouzený se na místě odvolal, státní zástupce si ponechal lhůtu na rozhodnutí.