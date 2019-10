Žena, která tvrdila, že se manžel na nůž nabodl sám, dostala osm let vězení

Soud nikdy netrestané ženě vyměřil rozsudek na spodní hranici sazby za těžké ublížení na zdraví s následkem smrtí, přičemž mohla dostat až šestnáct let. Stejně tak mohl soud čin překvalifikovat na vraždu. To by však musel seznat, že muže chtěla usmrtit.

„Jak odsouzená žena, tak i státní zástupce si ponechali lhůtu na případné odvolání, rozsudek proto zatím není pravomocný,“ uvedla mluvčí soudu Klára Krystynová.

Žena velkou část líčení proplakala a samotný děj silvestrovské tragédie nechtěla už popisovat. Při policejním vyšetřování však sdělila, že poslední den loňského roku začal normálně, když k manželům přijely rodiny jejich dětí.

„Vypila jsem dvě lahve bílého vína a šla spát. Probudila jsem se okolo devatenácté hodiny a šla do kuchyně dělat tatarák na večer. Manžel seděl v křesle a říkal, ať už to víno nepiju. Vstal a šel ke mně. Já se otočila a držela nůž v ruce. Pak ještě udělal krok a ten nůž se mu vrazil do břicha,“ popsala žena.

Sám sis naletěl, řekla manželovi

Muž ještě komunikoval, překvapeně manželce řekl, že ho bodla, na což mu odpověděla, že si sám naletěl. Pak zavolala synovi a vnukovi, že „je zle, děda je bodnutý.“ Než dorazili záchranáři, tak manželovi na silně krvácející ránu přikládala obklady. Muž v nemocnici po třech dnech zemřel.

Obžalovaná svou vinu připouštěla, ale opakovala, že také manžel udělal chybu a podle jejího názoru i nemocnice. „Cítím hroznou bolest, vůbec jsem si ještě nezvykla, že jsem sama,“ konstatovala.

Soud neshledal, že by si muž ublížil sám, podle znalce tomu odporuje zejména to, že bodná rána byla dvanáct centimetrů hluboká, což by se při nakročení na nůž nestalo.

Pokud se někdo proti rozsudku odvolá, bude se případem zabývat Vrchní soud v Olomouci.