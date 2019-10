Soud řeší smrt muže. Ten nůž se mu vrazil do břicha, řekla manželka

Dvaašedesátileté ženě hrozí za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti vězení od osmi do šestnácti let. Není vyloučeno i překvalifikování na vraždu, pokud by soud seznal, že ho chtěla zabít.

Jak uvedl státní zástupce, v osudný poslední den loňského roku manželé popíjeli alkohol. Když žena v kuchyni krájela cibuli, začal jí muž vyčítat, že ho pije moc. I on sám předtím přitom alkohol požíval. „Žena se otočila a manžela bodla do oblasti břicha. Rána byla dlouhá dvanáct centimetrů, přičemž zraněný zemřel 3. ledna v opavské nemocnici,“ popsal státní zástupce.

Žena odmítla v soudní síni vypovídat, často plakala. Odkázala proto na svá slova při vyšetřování případu. V nich před policejním vyšetřovatelem uvedla, že s manželem bydleli v chatě v zahrádkářské kolonii poblíž Jaselské ulici v Opavě. Přijeli je navštívit synové s rodinami. Takřka všichni pili alkohol, žena vypila dvě lahve bílého vína a šla si lehnout.

„Probudila jsem se okolo devatenácté hodiny a šla do kuchyně dělat tatarák na večer. Manžel seděl v křesle a říkal, ať už to víno nepiju. Vstal a šel ke mně. Já se otočila a držela nůž v ruce. Pak ještě udělal krok a ten nůž se mu vrazil do břicha,“ popsala osudné chvíle.

Muž jí překvapeně řekl, že ho bodla, přičemž ona odvětila: „Ty sis naletěl.“

„Vůbec jsem si nezvykla, že jsem sama“

Pak nůž umyla a vrátila do kuchyňské zásuvky. Muži řekla, ať si jde lehnout, na krvácející ránu mu dala obklad a zavolala synovi a vnukovi. „Je zle, děda je bodnutý.“ Právě oni pak zavolali záchranáře.

Žena nikdy nebyla souzená, manželství bylo klidné. V soudní síni pak jen obtížně skrývala pohnutí. „Je mi jasné, že mám vinu, ale podle mě se chyby dopustila i nemocnice. Navíc stále trvám na tom, že za to můžeme oba. Cítím hroznou bolest, vůbec jsem si ještě nezvykla, že jsem sama,“ soukala ze sebe.

Na dotaz soudce, jestli stále pije alkohol, tak odvětila, že si občas koupí lahev vína. „To abych aspoň na čtyři hodiny usnula, jinak pořád jen chodím a chodím,“ vypověděla s tím, že je přesvědčena, že s alkoholem nemá problém.

Před soudem budou ještě vypovídat znalci a svědci, termín vyhlášení rozsudku ještě není znám.