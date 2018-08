Ostravský taxikář stojí před soudem za pašování kokainu z Latinské Ameriky

Obžalovanému 40letému Romanovi Klečkovi hrozí za přechovávání a pašování drog deset až šestnáct let vězení, 41letá prostitutka už ve Velké Británii dostala trest pět let a deset měsíců. Dalšímu z kompliců už dříve ostravský soud v jiné kauze udělil dvanáctileté vězení, ale do výkonu trestu nenastoupil a je nezvěstný.

Podle obžaloby se Klečka ujal organizace pašování drog. Proto kontaktoval svou známou prostitutku, kterou po Ostravě a okolí coby taxikář rozvážel za zákazníky. Uměla dobře anglicky a prý byla ochotná ke spolupráci. Jak uvedl státní zástupce, poprvé spolu odletěli na přelomu května a června 2016 z Londýna do Kostariky, kde žena pozřela připravené kokainové kapsle.

Celními prohlídkami prošli bez obtíží, ve Velké Británii se pak údajně zdrželi do té doby, než žena drogu vyloučila.

Podruhé odletěla žena sama o měsíc a půl později, a to do kolumbijské Bogoty, odkud ještě přeletěla do města Cali.

Jenže tři a půl kilogramu kokainu převážela zpátky v batohu, což neušlo policistům na londýnském letišti. Kontraband odhalili, ženu zatkli a britský soud vynesl rozsudek sedmdesát měsíců vězení.

Místo Austrálie Kostarika

Klečka jakoukoliv účast na zločinu odmítl, vše se prý seběhlo zcela jinak. Připustil, že ženu velmi dobře znal.

„Vozil jsem ji za zákazníky po Ostravě, ale také do Nového Jičína, Nýdku a na další místa. Přiznávám, i my jsme dvakrát mezi sebou něco měli,“ vypovídal.

Společný výlet do Kostariky prý začal tím, že se před ženou zmínil o svém snu odjet do Austrálie. „Byla nadšená a chtěla se mnou. Říkal jsem si, proč ne? Jenže letenky byly drahé a nakonec jsme se rozhodli pro finančně výhodnější Kostariku,“ vysvětloval.

Společně pak prý na kostarickém pobřeží strávili příjemný týden a v Londýně setrvali déle kvůli tomu, že tam měli známé.

Ženiny telefonáty Klečku prý překvapily

Jak Klečka prohlásil, s druhou cestou pak neměl společného už vůbec nic. „Když mi řekla, že poletí do Bogoty, bylo to velké překvapení. Myslel jsem si, že tam jede provozovat svou profesi,“ zmínil.

Proto prý prožil obrovský šok, když mu po čase žena s pláčem volala a štkala, že jí v Anglii zatkli a ať se postará o jejího syna. „A úplně opařený jsem zůstat stát při jejím druhém telefonu, kdy mě začala vinit z toho, co se jí stalo a dožadovala se 300 tisíc korun. Pak už jsem číslo z věznice blokoval,“ konstatoval Klečka.

Kdy padne rozsudek, zatím není známo. Na programu jsou ještě například výslechy svědků, znalecké posudky a závěrečné návrhy.