Invalidní otec dostal za znásilnění dcerky podmínku. Vinu nepřipustil

Soud uložil muži tříletý trest s odkladem na čtyři roky. Za znásilnění nezletilé dcery mu hrozilo až 12 let za mřížemi. Rozsudek je nepravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání, obhajoba se na místě odvolala.

Incident se podle žalobkyně odehrál v období od prosince 2016 do května 2018 na Královéhradecku.

„Obžalovaný v opilosti přilehl k nezletilé dceři do postele a strčil jí prst do přirození,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabková.

Předseda senátu Jiří Vacek se ztotožnil se závěrečným návrhem státní zástupkyně a uložil podmínečný trest. „Nezletilá sama nechce, aby otec šel do výkonu trestu. Rovněž nemá žádné následky. Přesto nebylo jednoduché ve věci rozhodnout, ale důkazy hovoří jasně o vině obžalovaného,“ odůvodnil verdikt předseda senátu Jiří Vacek.

Nezletilá dívka, které je nyní devět let, ve výpovědi na policii uvedla, že otec byl opilý a sahal jí mezi nohy. „Přišel domů. Babka a děda spali vedle v pokoji. Já s tátou na matraci. Bolelo to a já vykřikla. Přišel děda a dal tátovi facku,“ přečetl ve výpovědi poškozené předseda senátu Vacek.

D. Č. od prvního líčení tvrdil, že dceru proti němu poštvala jeho bývalý družka. „Celé si to vymyslela bývalá přítelkyně. Chce se mi pomstít za to, že jsem se s ní rozešel. Ona ví, že si žiji líp. Proto, když jsem jezdil ještě za dětmi, mi říkala, že mě dostane do vězení,“ podotkl obžalovaný u minulého jednání.

Avšak expartnerka, která celou věc ohlásila na policii, se obžalovaného zastala. „Známe se spolu deset let, žili jsem spolu. Nevěřím, že to udělal. O dceru se staral normálně,“ uvedla žena.

Matka děvčete zburcovala policii, u soudu se expartnera zastala

Sama se prý o údajném incidentu dozvěděla od známého a kamarádek. „Řekl mi, že se mu obžalovaný svěřil, že znásilnil dceru. Pak mi kamarádky říkaly, že ji měl osahávat. Tak jsem šla na policii a pak na gynekologii, kde mi řekli, že nemá nic poškozeného,“ podotkla.

Jedna z kamarádek se dostavila i k pondělnímu líčení. „Bydlela jsem v azylovém domě se svým synem. Jednoho dne jsem seděla venku s kamarádkou a najednou přiběhla poškozená a řekla, že tatínek ji osahával mezi nohama,“ popsala svědkyně. Pak ji poslala za matkou, ať jí všechno řekne.

„Její máma přišla a říkala, že si to o svém bývalém vždycky myslela. Hned pak běžela na policii. Za dva dny přišla policie i za mnou, že musím vypovídat,“ uvedla.

Sama svědkyně však podotkla, že neví, jestli poškozené věří. „Uběhly asi dva týdny a holka přiběhla, že to pravda není. Pak zase, že to pravda je. Znáte děti,“ pronesla.

Podle ní se dívka k otci vždycky těšila. „Pořád říkala, že jí koupí všechno, co chce,“ řekla.

Podle soudních znalců by dívka nebyla schopná vymyslet si takovou věc a k tomu ji dokola opakovat. Rovněž u obžalovaného neshledali žádnou sexuální deviaci či poruchu.

K minulému líčení se dostavil i bratr obžalovaného, který se ho rovněž zastal. „Byl starostlivý táta. K dceři se choval normálně. On ví, že kdyby něco takového provedl, tak ho naše rodina odsoudí. Kdyby vykradl banku, tak se ho zastaneme, ale tohle se neodpouští,“ poznamenal bratr.

Pěstounku zaskočilo, když se děvče vzbudilo se strachem

Před senát předstoupila i pěstounka, která měla rok a půl poškozenou v péči.

„Pamatuji si, jak se jí jednou nechtělo vstávat do školy. Šla jsem ji tedy vzbudit. Jindy totiž vstávala úplně sama. Když jsem na ni sáhla, tak vyletěla z postele a měla strach v očích. Pak mě napadlo, jestli ji někdo v minulosti sexuálně nezneužil,“ řekla pěstounka.

Dívka se jí prý se zážitkem svěřila až o něco později. „Povídaly jsme si, pak jen řekla, že ji tatínek znásilnil,“ podotkla.

Když k pěstounům přijela pracovnice z OSPOD, poškozená se opět rozmluvila. „Říkala, že jí volala babička. Matka obžalovaného. Slibovala jí, že když na policii řekne, že si všechno vymyslela, tak si ji vezmou k sobě. Byla z toho hodně špatná,“ sdělila před soudem pracovnice OSPOD.

Podle ní se dcera svého otce bála. „Nikdy o něm moc nemluvila. Když jsem se na něj zeptala, tak začala mluvit o něčem jiném,“ dodala.