S postiženou dcerou házela matka o pult, pak jí zlomila stehenní kost

Královéhradecký krajský soud potrestal ženu, která se nenávistí k dítěti netajila, třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let. Rozsudek je pravomocný, státní zástupkyně i obhájce se vzdali práva na odvolání.

Podle žalobkyně docházelo k bití dívky od února až do poloviny července letošního roku na Trutnovsku. V prvním případě uchopila dceru za podpaží a silou s ní hodila o pohovku v pokoji. Druhý případ byl podobný, dítě letělo na přebalovací pult.

„Poškozená utrpěla zlomeninu týlní kosti vpravo bez posunu úlomků,“ stojí ve spisu.

Nikola N. u soudu přiznala, že s dcerou skutečně dvakrát hodila. Prý to udělala proto, že byla naštvaná na svého partnera, který se o tělesně postiženou dívku a její stejně starou sestru nechtěl starat.

„Byla jsem ze všeho vynervovaná. Prostě jsem ji vzala a mrskla s ní. Ona pak začala plakat, tak jsem ji šla utěšit,“ vypověděla.

Jenže další agresivní výlev měl pro dívku fatální následky. „Obžalovaná vzala svou dceru ležící v postýlce za nohy, které jí visely skrz stahovací bok, a začala za ně silně tahat. Prudké nárazy o lištu zapříčinily šikmou zlomeninu levé stehenní kosti,“ uvedla státní zástupkyně Lucie Žabková.

Obžalovaná opět uvedla, že i v tomto případě byla vynervovaná kvůli svému příteli.

„Přijela jsem z nákupu a dcera byla celá počůraná. Přítel odešel někam na zahradu a já ji šla přebalit a uložit do postýlky. Tam jsem ji pak hrubě zatáhla za nohy a najednou něco prasklo. Volala jsem z okna přítele, který dceru odvezl do nemocnice. Nevím, proč jsem to udělala. Měla jsem černo před očima,“ komentoval svůj druhý čin dvaadvacetiletá Nikola N.

Na dceři si vybíjela zlost, o druhou se chce postarat

Ta se prý nemohla smířit s postižením dcery, které ji prý doslova vytáčelo. „Já ji chtěla dát do ústavu, ale přítel nechtěl. Nakonec tam stejně skončila a mně se ulevilo. Už ji tam nechám. Myslím, že se má teď líp,“ pokračovala.

Na závěr své výpovědi uvedla, že všeho lituje a chce se starat aspoň o druhou dceru. „Chci zlepšit svůj život. Přítel se teď taky snaží.“

Předseda senátu Jiří Vacek svůj podmínečný verdikt odůvodnil tím, že obžalovaná se ke všemu doznala a je blízko mladistvému věku. Ženě přitom jako dospělé hrozil až desetiletý pobyt za mřížemi.

„Samozřejmě jsme nemohli pominout, co způsobila své dceři a ještě k tomu postižené. Jenže soud má za to, že doma na ni ještě čeká jedna dcera, o kterou se musí postarat. Bylo na hraně, zda uložit podmínku, či ne. Nutný bude probační dohled,“ řekl soudce Vacek.

Podle svědků, jejichž výpověď soudce četl, se obžalovaná za dceru na veřejnosti styděla. „Když jsme jely na procházku, tak jí dala přes obličej plínku nebo ji dávala do kočárku na břicho, aby ji nikdo neviděl. Pořád opakovala, že ji dcera štve a chce ji dát pryč,“ zaznělo ve výpovědi kamarádky.

Soudní znalci z oboru psychologie označili Nikolu N. za podprůměrně inteligentní. „Těhotenství bylo nechtěné. Nakonec z toho byla dvojčata a k tomu jedno postižené, těžko by to zvládala i normální a zodpovědná žena. Obžalovaná je impulsivní a emočně nezralá,“ stálo v závěrech.