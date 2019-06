Soud v Hradci dal šest let otčímovi, který znásilňoval dceru a fotil ji

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce muže si ponechali lhůtu na odvolání. T. P. od počátku označuje obžalobu za lživou.

Muž dostal trest ve věznici s ostrahou za zločin znásilnění a přečin zneužití dítěte k výrobě pornografie. Musí zaplatit nemajetkovou újmu nevlastní dceři, jejíž výši soud nezveřejnil, a 100 tisíc korun její matce.

Podle spisu obžalovaný od října 2015 do října 2018 v bytě na Hradecku nejméně pětkrát přinutil nevlastní dceru k pohlavnímu styku.

„Opakovaně ji nutil, aby mu sahala na přirození a hladila ho. Také žádal, aby mu dívka přirození líbala, to však odmítla. Při tom si všechno zaznamenával na mobilní telefon,“ uvedl státní zástupce Milan Šimek.

Matka poškozené u soudu popsala, jak se to podle její dcery celé stalo. „Dozvěděla jsem se to od dcery, když jsme šly z nákupu. Řekla mi, že má s otčímem tajemství. Myslela jsem, že jde o nějakou maličkost, třeba o to, že jí dal tajně bonbon,“ líčila žena.

Dcera jí však chtěla sdělit, co jí otčím provedl. „Pak se zasekla a začala být ‚nafouklá‘. Věděla jsem, že se nebude jednat asi o nic dobrého, protože se takhle nikdy nechová. Řekla jsem jí, ať se nebojí a řekne mi to, abych ji mohla chránit,“ popsala.

Dívka se nakonec matce se vším svěřila. „Sedla si ke mně na klín a pošeptala mi, že mu musela hladit pindíka až do vystříknutí. Pak začala brečet. Začala jsem ji uklidňovat, že se nic neděje,“ popsala matka, která hned s dcerou vyrazila ke svým rodičům.

„Když jsme dorazily k mé matce, radila jsem se s ní, co mám dělat. Zavolala na linku bezpečí, kde mi řekli, ať to oznámím na policii. To jsem ještě ten den udělala,“ uvedla manželka obžalovaného, která se chce rozvést.

„Dcera mi řekla, že se to dělo vždycky, když jsem nebyla doma. S manželem ze začátku moc dobrý vztah neměla, pak se to zlepšilo. Jinak se o ni nestaral,“ dodala matka poškozené.

„Najednou přišla a řekla, že obžalovaný před vnučkou onanoval. Neřekla mi přesně, jak se to mělo stát,“ řekla babička poškozené, u které teď rodina bydlí.

„Vnučka o tom sama od sebe nemluví. K otčímovi se vždycky chovala normálně, asi ho měla ráda. Já v podstatě jeho rodinu vůbec neznám. Ani jsem nechtěla, aby se s mou dcerou brali. Znali se opravdu krátce,“ uvedla babička dívky.

Manželka je frigidní, stala se z ní veganka, bránil se obžalovaný

Obžalovaný tvrdí, že si manželka vše vymyslela. Na výpovědi obou žen reagoval podrážděně: „To, co uvádí tchyně, nechápu. Zrovna ona byla ta, co mi před svatbou říkala, že mě holky potřebují.“

Pak komentoval výpověď manželky, ve které uvedl, že je frigidní. „Po narození našeho syna se manželka začala měnit. Stala se z ní veganka a začala žít bezodpadkový život. Nic nemusela, byla jen doma a já rodinu živil,“ podotkl naštvaně.

Podle spisu policie v jeho počítači a mobilu objevila dětskou pornografii, toto nařčení rovněž odmítl.

„Jednou jsem narazil na dětskou pornografii, protože na mě vyskočila. Hned jsem to poslal kamarádovi, který pracuje na policii. Dál jsem to neřešil. Nevím, kdo na to mohl koukat. Já ten notebook moc často nepoužíval, byla na něm spíše manželka,“ hájil se.

Avšak k prohřeškům, které mu obžaloba klade za vinu, se blíže vyjadřovat nechtěl. „Moje manželka lže kvůli penězům. Jak mě dali do vazby, tak mi hned posílala seznam, co by potřebovala. Dokonce mi začala rozprodávat majetek,“ dodal muž.

Hrozí mu trest až dvanácti let vězení.