Mladík žádal sex od nezletilých dívek, podle znalců má sklon k sadismu

Podle obžaloby pětadvacetiletý muž z Náchodska v letech 2009 až 2017 zneužíval naivity mladých dívek, po nichž vyžadoval obnažené fotografie a videa, nebo je nutil k pohlavnímu styku.

Dívky všechno činily ze strachu, protože jim vyhrožoval zveřejněním fotek a videí na sociálních sítí a ve škole. „V tu dobu mi nedocházelo, jaké by to mohlo mít následky. Určitě jsem nikomu nevyhrožoval,“ hájil se muž.

První případ se podle obžaloby odehrál v letech 2009 a 2010, kdy obžalovaný po nezletilé vyžadoval zaslání nahých fotek a videa. Po výhrůžkách zveřejněním se s ní sešel na místě zvaném Kaplička, kde ji nutil k pohlavnímu styku, při kterém si ji natáčel.

K natáčení se přiznal, dívka s ním prý šla dobrovolně

„K fotografiím a videu se doznávám, ale k pohlavnímu styku jsem ji nenutil. Její věk jsem znal jen přibližně,“ podotkl obviněný.

Tvrdí totiž, že dívka chodila o ročník výš na stejnou základní školu jako on, proto předpokládal, že je starší než on. Podle spisu ovšem donutil k pětadvaceti pohlavním stykům nezletilou.

„Nevěděl jsem, že jí bude teprve patnáct let. Spal jsem s ní maximálně dvakrát, už si to nepamatuji přesně. Co se týče vydírání, tak to se nestalo,“ pokračoval.

Další případ se odehrál v letech 2011 a 2012, kdy nezletilou donutil k výrobě dvaceti pornografických fotografií. „Doznávám, že jsem po ní fotky chtěl, ale bylo jich méně, asi deset,“ snažil se vysvětlit.

Stejnou dívku podle spisu po rozchodu vydíral a vyhrožoval jí, že zveřejní její intimní fotografie. Obžalovaný přiznal, že taková komunikace proběhla a dívka se s tím svěřila své matce. „Přes ni se to dozvěděla i moje matka. Já se slečně za to omluvil,“ poznamenal.

Tutéž dívku v polovině roku 2012 přinutil k pohlavnímu styku v odstaveném autě na parkovišti. „Ona mi sama psala o schůzky, třeba ve večerních hodinách. Nenutil jsem ji k pohlavnímu styku,“ hájil se.

Nechápu, že se nemohla dostat ven z auta

K vydírání došlo i u další nezletilé dívky, kterou podle spisu nutil k zasílání pornografických fotografií.

„Ta slečna je stejně stará jako já. Ona mě přes Facebook kontaktovala sama. Známe se od roku 2011 a ona říká, že jsem jí psal v roce 2009, takže její výpověď se liší. Fotky jsou z roku 2011, to už byla zletilá. Požádal jsem ji o fotky a ona na mou žádost tři poslala. Za tři hodiny mi psala, že má chuť na sex. K ničemu jsem ji nenutil,“ sdělil muž, který si podle obžaloby u poškozené vynutil pohlavní styk.

„Ona říká, že se nemohla dostat z auta, protože bylo zamčené. Všechna novější auta, která jsou zamčená zevnitř, jdou také zevnitř otevřít, když dvakrát zmáčknete kliku. Nechápu, proč se tedy nemohla dostat ven,“ řekl. Podle poškozené ji tahal silně za vlasy.

V minulém roce podle obžaloby začal vyhrožovat své bývalé přítelkyni zasláním videa jejich pohlavního styku jejímu příteli. „Ona mi psala, že se pohádala s přítelem. Nepřišlo mi, že bych ji k něčemu nutil,“ pokračoval Jiří K.

Sexuální deviaci není možné úplně léčit, řekly znalkyně

Při zadržení měl ve svém počítači pornografické fotografie a videa nezletilých dívek. Podle něj byla většina fotek stažena z internetu, kdy dívky své fotky samy zveřejňovaly.

„Něco mi poslali kamarádi a něco jsem si stáhl. Nikdy jsem nikomu nevyhrožoval, a když, tak bych to stejně nezveřejnil. Některé holky měly fotky na stránce Líbím se ti, tak jsem jim napsal, jestli by mi ještě nějaké neposlaly,“ tvrdil.

K případu se vyjádřily i dvě soudní znalkyně z oboru sexuologie a psychologie. Ty se shodly, že obžalovaný preferuje sadismus a trpí sexuální deviací, kterou není možné úplně vyléčit, ale pouze zmírnit její projevy.

Obžalovaný na závěr své výpovědi zdůraznil, že si nebyl vědom věku dívek. V případě prokázání viny mu hrozí až dvanáct let za mřížemi.