Senior odmítá, že znásilnil vnučky. Dcera chce získat můj dům, řekl

Podle spisu obžalovaný od jara 2015 do roku 2016 zneužíval tři nezletilé dívky. Žalobce ho viní ze znásilnění, svádění k pohlavnímu styku, vydírání a pohlavního zneužívání.

Podle spisu dvaasedmdesátiletý muž první poškozenou nutil k pohlavnímu styku a při společném koupání ve vaně jí sahal na intimní místa. Za to, aby mlčela, dostávala sladkosti.

„V létě toho samého roku o letních prázdninách nutil svou nezletilou vnučku k pohlavnímu styku, nabízel jí 200 korun. Jenže dívka odmítla a obžalovaný jí začal vyhrožovat smrtí. Poté ji i přes její nesouhlas zatáhl do postele a znásilnil ji. Když ji pak odvážel zpět k rodičům, odstavil své auto na polní cestě, kde začal nezletilou osahávat. Druhou vnučku zneužil, když sledovala pohádku z postele,“ zaznělo v obžalobě.

Manfred U. svou vinu u soudu razantně odmítl, tvrdí, že dívky si vše vymyslely.

„Pokud jde o první skutek, tak je to lež. Matka poškozené byla alkoholička a o svou dceru se nestarala. Poškozená ke mně pořád chodila koukat na pejska, pak jsem jí dával jídlo, protože její matka neměla peníze,“ řekl obžalovaný senior.

Všechno co je v obžalobě, je lživé svinstvo, říká muž

Podle něj k němu nezletilá dívka chodila skoro každý den. „Jednou ke mně přišla a ptala se, jestli bych ji mohl umýt. Na to jsem jí řekl, že to zvládne sama. Občas chtěla, abych jí umyl záda,“ pokračoval.



Poté za ním přišla matka s poškozenou, jestli tam její dcera může přespat. „Bylo mi to divný, ale nakonec jsem svolil. Rozložil jsem jí lehátko vedle mé postele. To, že jsem ji měl obtěžovat, není pravda, to si vymyslela její matka, protože mě chce poškodit. Dívka spala vždycky normálně oblečená. Když bylo teplo, tak spala v kalhotkách,“ hájil se obžalovaný.

To, že by obtěžoval své vnučky, je podle něj lež. „Celá jejich výpověď je vymyšlená. Nic v obžalobě není pravda. Byl jsem normální děda, který se staral o svá vnoučata,“ sdělil rozčileně.

Podle obžalovaného jeho dcera pouze chtěla dostat jeho dům. „Dcera ve své výpovědi uvádí, že kvůli sexuálnímu obtěžování se museli odstěhovat, což není pravda. Oni se ke mně nastěhovali, protože neměli peníze. Pak mi slíbili, že mi něco přidají na nájem, nic mi nedali. Nakonec jsem je vykázal z domu, protože jim šlo jen o něj,“ zmínil.

Na závěr své výpovědi zdůrazňoval dokola, že si to všechno poškozené dívky vymyslely a jejich matky lžou. „Všechno, co je v obžalobě, je lživé svinstvo. To, že jsem prý holky fotil nahé nebo se s první poškozenou koupal ve vaně, jsou lživé výroky. V obžalobě je, že jsem jim pouštěl porno. Nic takového jsem jim nepouštěl, protože nic takového nemám,“ dodal.

Znalecké posudky podle státního zástupce Milana Šimka tvrdí, že obžalovaný zneužíváním nezletilých dívek zaháněl nejspíše svou sexuální orientaci. Prý se za ni styděl. Obžalovaný však toto tvrzení označil u soudu za lež.

Další jednání je naplánované na úterý, kdy budou puštěny záznamy z výslechu poškozených.