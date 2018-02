Soudní znalec nadsadil výpočty o konopí, hájí se čtveřice. Žádá jiného

Obžaloba viní Štefana Dirgase, Lukáše Svobodu, Jana Tomáše a Kristiána Olejníka z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, zčásti dokonané a zčásti ve stadiu pokusu.

Policie u nich zabavila 544 rostlin konopí a sušiny. Dohromady si tak podle kriminalistů vydělali na 2,6 milionu korun. Za to byli krajským soudem nepravomocně odsouzeni, obžalovaní i státní zástupce se se však proti rozsudku odvolali k Vrchnímu soudu a ten všechna rozhodnutí zamítl na základě nejasností ve znaleckém posudku.

Soudní znalec, jehož posudek byl zpochybněn, se ke čtvrtečnímu soudu nedostavil a místo toho zaslal dopis. V něm sdělil, že se odmítá zúčastnit soudního jednání. Jako důvod označil urážení ze strany obhajoby, které mu podle jeho slov způsobilo žaludeční neurózu.

Obhajoba poukázala na chyby v jeho znaleckém posudku. „Jeho výpočty jsou desetinásobně vyšší. Pak dochází k nesmyslným výsledkům, třeba 150 gramů na jednu rostlinu usušeného konopí. To je usušený jeden malý vánoční stromeček,“ zdůraznil obhájce Jana Tomáše.

„Jsem pro to, aby si před soudem obhájil své výsledky. Podotýkám, že je odborníkem na danou problematiku,“ řekl státní zástupce Jan Vodička, se kterým souhlasili i obhájci. Ti se zároveň shodli na přibrání nového znalce.

Podle státního zástupce je obtížné najít odborníka na botaniku a zároveň toxikologii. „Ono to není jednoduché. Tento znalec byl opravdu specialista,“ sdělil Vodička. Najít adekvátní náhradu za dosavadního znalce má za úkol jeden z obhájců. Ten přislíbil, že jméno znalce a otázky dodá do čtrnácti dní.

Vše organizoval již zesnulý muž, začali u soudů tvrdit obvinění

Státní zástupce zároveň přiblížil dosavadní jednání, které se podle jeho slov zbytečně prodlužuje. Upozorňoval, že čtveřice mužů přišla až během soudního procesu s verzí, že hlavním organizátorem byl příbuzný jednoho z obviněných.

„Obžalovaní najednou před soudem začali říkat, že za všechno může pan Keprta. Ten byl příbuzný jednoho z obžalovaných. Podle čtveřice byl hlavním organizátorem. Údajně jim vozil rostliny třeba v prosinci, což je divné. Divné je také to, že muž před rokem a půl zemřel a před tím měl už několik let amputovanou nohu. Sousedi mu museli chodit pomáhat, takže není pravděpodobné, že by rozvážel ještě k tomu konopí,“ podotkl Vodička.

Před soudem se svědci shodli na tom, že pan Keprta nevycházel ani z bytu. „Chodil jsem mu pomáhat, když třeba potřeboval vyměnit žárovku. Jednou jsem ho viděl, jak si místo vozíku vzal umělou nohu. Jinak jsem ho vycházet ven vůbec neviděl,“ řekl svědek.

U soudu byli přítomni všichni obžalovaní, pouze Olejníka musela doprovodit vězeňská služba. Nyní soud čeká na jméno vhodného znalce, který by celý případ vyjasnil. V případě prokázání viny hrozí čtveřici až dvanáct let vězení.