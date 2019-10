Křeslo hejtmana v Hradci chce Pirát analytik. Další o lídrech jednají

O politiku se Pavel Bulíček začal zajímat kvůli plánované stavbě obřího překladiště oceli v hradeckém Březhradě, kde bydlí. Později bojoval proti tamní čistírně odpadních vod. Teď chce jedenatřicetiletý analytik být za Piráty hejtmanem Královéhradeckého kraje.



„Jsem členem sboru dobrovolných hasičů, rozumím problematice integrovaného záchranného systému kraje a rád bych se do budoucna z pozice hejtmana věnoval udržení jeho vysokého standardu, dalšímu rozvoji a spolupráci s ostatními kraji. S tím souvisí také potřeba zabezpečit dostupnou zdravotnickou péči pro všechny občany,“ představil své priority lídr Pirátů v kraji.

V politice se pohybuje od roku 2014. Neúspěšně tehdy kandidoval do městského zastupitelstva v Hradci Králové a o dva roky později i v krajských volbách. Uspěl až vloni, avšak Piráti na městě skončili v opozici. Nízký věk podle něj není překážkou.



„Myslím, že to není o věku. Byl jsem dva roky místopředsedou krajského sdružení a dva roky předsedou. Na kraji pracuji už tři roky a s komunální politikou jsem ve styku pět let. Zkušenosti myslím mám a cítím se na to být hejtmanem,“ prohlašuje sebevědomě Pavel Bulíček, který požaduje větší otevřenost kraje.

Piráti si v krajských volbách věří. Zatímco před třemi lety kandidovali společně se Zelenými a Změnou pro Královéhradecký kraj, nyní chtějí jít do voleb samostatně.

Sázejí hlavně na výsledky z posledních volebních klání. V parlamentních volbách před dvěma lety skončili v kraji se ziskem 10,73 procenta hlasů třetí, letos v eurovolbách si o jednu příčku polepšili, když o pouhých pět hlasů porazili třetí ODS. Největším favoritem voleb by mělo být ANO.

„Určitě si věříme na pět členů zastupitelstva, pokud výsledek bude vyšší, budeme jedině rádi. Chceme minimálně druhé místo. Máme větší koaliční potenciál než ANO,“ míní Bulíček, který po volbách vylučuje spolupráci s komunisty a extremistickými stranami.

Po volbách by preferoval koalici, která nebude rozkročená tak široce jako nynější vládnoucí garnitura.

Čeká se střet Červíčka se Štěpánem

Zatímco Piráti si ve vnitrostranickém hlasování zvolili svého krajského lídra už nyní a další jména na kandidátky budou teprve vybírat, v ostatních stranách jsou nominační jednání teprve na začátku.

Přesto se už nyní rýsují jména osobností, které by se měly Bulíčkovi v klání o kancelář v nejvyšším patře bývalého hradeckého pivovaru postavit. Očekává se především souboj současného hejtmana a vysokoškolského pedagoga Jiřího Štěpána (ČSSD) a jeho prvního náměstka, senátora a někdejšího policejního prezidenta Martina Červíčka (ODS). Tedy pokud jejich jména posvětí nominační konference.

„Mohu potvrdit, že Martin Červíček je mým favoritem, ale definitivně se rozhodne až koncem roku na krajské konferenci,“ řekl krajský šéf ODS, poslanec a starosta Trutnova Ivan Adamec.

Také občanští demokraté si na základě dosavadních volebních výsledků mohou dělat oprávněné naděje na post hejtmana. V kraji se o druhou příčku přetahují s Piráty.

V ČSSD teprve promýšlejí taktiku. V minulosti ztráceli

Zato ČSSD v regionu v posledních letech výrazně ztratila. Například v Hradci Králové se vloni vůbec nedostala do městského zastupitelstva a v letošních eurovolbách získala v kraji jen 3,72 procenta hlasů.

I proto se v kuloárech hovoří o možnosti, že by sociální demokraté nemuseli kandidovat pod vlastní značkou, ale mohli utvořit koalici s jinými subjekty. Podobně se v minulosti vyjádřil i hejtman sousedního Pardubického kraje.

„V tuto chvíli je to předmětem diskusí a nic takového nemohu potvrdit. Chceme kandidátku více otevřít osobnostem mimo sociální demokracii,“ přiznal hejtman Jiří Štěpán. Možnost, že by nakonec ČSSD kandidovala v koalici pod jiným názvem nevyloučil. Sociální demokracie plánuje nominační konferenci až na začátek příštího roku.

ANO má dva favority

Svého lídra do krajských voleb hledá také nejsilnější zastupitelský klub. ANO minule volby vyhrálo, ale po vzniku široké koalice skončilo v opozici. Napodruhé chce být úspěšnější i ve druhé volební fázi. Kdo však hnutí v kraji povede, zatím zřejmé není. Členové krajského vedení nechtějí dosavadní jednání komentovat.

„Zatím není nic rozhodnuto. Je několik kandidátů, z nichž si vybere krajská konference. Mohu říci jen tolik, že já mezi nimi nejsem,“ řekl poslanec, místostarosta Dobrušky a krajský zastupitel Petr Sadovský.

Podle informací MF DNES by se o místo lídra měli ucházet dva lidé. Jedním má údajně být hradecký advokát Jaroslav Čapek, druhým bývalý šéf jičínských strojíren Seco Group Jaromír Dědeček. Redakci se je do uzávěrky nepodařilo zkontaktovat.

Zformují se nová uskupení?

Své lídry nyní hledají i další strany. KDU-ČSL bude na společnou kandidátku s jinými uskupeními vybírat jména v listopadu, pokračování volební koalice potvrdili také Východočeši a STAN.

„Je možné, že budeme jednat o spolupráci na variantě širší koaliční kandidátky i s dalšími stranami. To je nyní otevřené,“ nevylučuje krajský šéf STAN Josef Cogan.

Rovněž TOP 09 chce příští rok dál spolupracovat s nezávislými kandidáty a LES. Ani zde však nevylučují utvoření silnějšího bloku. „Některé strany a uskupení jsou našemu programu blíže a s nimi se snažíme bavit o společném postupu, ať už přímo koaličním, nebo nepřímo koaličním,“ potvrdil krajský šéf strany a náměstek hejtmana Aleš Cabicar.