Dohodnuto. Lužická nemocnice v Rumburku přejde v září do Krajské zdravotní

Vše směřuje k převzetí Lužické nemocnice s poliklinikou. K tomu by mohlo dojít na podzim. Rumburk však musí uhradit loňskou ztrátu 52 milionů korun i tu letošní, která je do září dohadována na 36 milionů korun. To je podmínka. Kraj je ale připraven na část letošní ztráty městu půjčit.

„V pondělí bude smlouva hotova. Časový průběh převzetí nemocnice má nyní v ruce zastupitelstvo města Rumburk a představenstvo Lužické nemocnice,“ řekl dnes Petr Fiala, generální ředitel Krajská zdravotní (KZ).

Vedení KZ se ve středu na ministerstvu zdravotnictví dohodlo se zdravotními pojišťovnami na způsobu hrazení zdravotní péče v Rumburku a přilehlém Šluknovském výběžku.

KZ počítá, že v Lužické nemocnici pro 55 tisíc obyvatel Výběžku zůstane zachována interna, chirurgie, ambulance, rentgeny, laboratoře a ošetřovatelská péče.



Podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) by k převzetí nemocnice, pokud vše půjde bez průtahů, mohlo dojít na konci září.

„My jsme celou dobu garantovali, že chceme nemocnici pomoci, ale že ji nemůžeme převzít s dluhy zhruba 100 milionů korun. Pokud město nebude mít finance na uhrazení ztráty a požádá o pomoc kraj, myslím si, že by byla v zastupitelstvu vůle část peněz na letošní ztrátu městu půjčit,“ sdělil hejtman.



Mimořádné zastupitelstvo kraje k rozdělení financí na sociální péči, by mělo být 5. srpna. V tak krátké době se však situaci vyřešit nepodaří a případnou žádost města by zastupitelé mohli projednat nejdříve 9. září.

Na uhrazení loňské ztráty město má, problém je ta letošní

Rumburská radnice a její právníci musí nejprve smlouvu o smlouvě budoucí projít. Zastupitelstvo města mělo zasednout co nejdříve.

„Svoláme ho co nejrychleji. Je to krizová situace, nelze se ohlížet na to, že nebylo naplánované. Budeme se snažit, aby se převod nemocnice vyřešil co nejdříve. Každý měsíc je ztráta nemocnice čtyři miliony korun, což jsou velké peníze,“ řekl rumburský místostarosta Lumír Kus (ANO).



Město 52 milionů na uhrazení loňské ztráty má, problém je letošní ztráta. „Na ni město nemá finance. Nabídka půjčky od kraje je možným řešením,“ sdělil Kus.

Nemocnice i přes vyhlášenou insolvenci funguje dál. „Nervozita je ale vysoká a je tu i snaha o přetažení našich zaměstnanců. Kdyby nemocnice dostala od pojišťoven navýšené úhrady za péči jako KZ, žádný problém bychom nyní neřešili,“ dodal rumburský radní a předseda představenstva nemocnice Karel Schäfer (ODS).

V červenci lidé za zachování provozu nemocnice v Rumburku demonstrovali: