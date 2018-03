Krajská vědecká knihovna v Liberci pořádá tradiční Měsíc čtenářů

Letošní téma souzní s vyhlášením kampaně S knížkou do života. Ta pod názvem Bookstart již funguje v cca 25 zemích světa více než 20 let. Česká republika se do projektu oficiálně zapojila 1. března 2018. Cílem celoroční události je informovat rodiče o důležitosti četby v životě dítěte již od jeho narození, motivovat je ke čtení před spaním či k prohlížení obrázkových knížek.

Součástí Měsíce čtenářů je mnoho doprovodných anket, soutěží či her. Každoročně v březnu probíhá například hlasování o Čtenáře roku. Letos, v souvislosti s výše zmíněnou kampaní, hledá knihovna svého Nejmladšího čtenáře či čtenářku. Místní kolo se uskuteční 8. března, kde budou vybráni tři nejlepší, kteří dále postoupí do kola krajského. Kdo se stane Nejmladším čtenářem Libereckého kraje, bude známo v sobotu 17. března. Krajský vítěz se pak zúčastní celostátního kola.

„V souvislosti s konáním kampaně Březen – měsíc čtenářů naše knihovna prohloubí spolupráci s Magistrátem města Liberce při vítání občánků, kdy každé miminko od nás dostane balíček, který by měl rodiče pozvat k návštěvě knihovny a zároveň jim pomoci s výběrem knížek pro jejich dítě

i pro ně samé,“ popisuje další poslání projektu ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci Blanka Konvalinková. V rámci projektu S knížkou do života proběhne v letošním roce v knihovně také několik zábavných i poučných setkání věnovaných právě rodičům s dětmi.

„V průběhu března jsme připravili opět několik doprovodných akcí. Snažili jsme se zařadit takové pořady, abychom ukázali, že knihovna je nejen místo, kde se půjčují knihy, ale je i kulturním a komunitním centrem, které stojí za to navštívit,“ dodává Konvalinková.



Pro děti je připravena řada pohádek, jak v hlavní budově, tak i na pobočkách. V úterý 6. 3. bude knihovna hostit současné i bývalé členy Literárního klubu. Poetický večer s názvem Cestou mezi řádky nabídne autorská čtení mladých regionálních autorů, součástí bude i zajímavé hudební vystoupení.

Už tradičně je v nabídce programu velmi oblíbené Rande naslepo (s knihou), které se letos ponese Na vlnách poezie. Knihovníci v týdnu od 13. do 20. 3. připraví pro návštěvníky ve Všeobecné knihovně zabalené knihy, které si čtenáři vypůjčí, aniž by věděli, jaký titul je v balíčku čeká. Až doma po rozbalení zjistí, zda zvolili dle svého vkusu či představy.

V pátek 23. 3. proběhne v hlavní budově knihovny Noc s Andersenem, při které na děti čeká bojová pátrací hra, zabaví se při přemýšlivých hrách a hlavně nakonec skutečně v knihovně přespí! Na pobočkách v Machníně a ve Vesci se děti budou věnovat hrám, kvízům i veselému čtení. Koncem března se bude konat oblíbená večerní zábavná prohlídka S baterkou do knihovny, tentokrát se děti mohou těšit na téma Čáry a kouzla.

V posledním březnovém týdnu je pro nové čtenáře připravena 20 % sleva na roční registrační poplatek.

Kompletní nabídku celého programu najdete na webových stránkách www.kvkli.cz a na facebookovém profilu Krajské vědecké knihovny v Liberci.