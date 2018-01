Knihy už si čtenáři v krajské knihovně půjčí i sami, díky SelfChecku

Pokud měl čtenář neuhrazené pohledávky vůči knihovně, byl v minulosti nucen přijít do knihovny a u centrálního pultu částku uhradit. A to i pokud měl jen jednu korunu pohledávky na svém čtenářském kontě, například za jeden den zpozdného. Do doby uhrazení nemohl se svým čtenářským kontem on-line pracovat, prodlužovat výpůjčky ani rezervovat dokumenty.

„Knihovna proto spustila platební bránu, jejíž pomocí lze uhradit přes internet zpozdné, poplatky za rezervaci a podobně přímo ve čtenářském kontě,“ uvedla Michaela Němcová z Krajské knihovny Karlovy Vary.

„Zavedením možnosti platit své pohledávky on-line pomocí platební brány se tak výrazně zvýšil komfort našich čtenářů při užívání jejich čtenářského konta a my doufáme, že tuto novou službu ocení,“ dodal ředitel knihovny Vratislav Emler. Vrátit knihy je poté možné například i v jednom z několika Biblioboxů, které jsou umístěny i v centru města.

Podle momentálního ceníku je zde zpozdné ve výši 1 Kč za jeden včas nevrácený dokument za den. Zaslány mohou být až 4 upomínky. Pokud čtenář nereaguje, knihovna předává své pohledávky k řešení soudní cestou.

Čtenáře vždy včas upozorní

„Knihovna se snaží, jako správný hospodář, získat zpět všechny vypůjčené tituly. Výjimečně se stane, že dojde až na soudní vymáhání. Ale čtenáři jsou vždy včas a několikrát upozorňováni na vypršení času výpůjčky a soudní vymáhání je až tou nejkrajnější variantou,“ dodala Němcová.

K návratu knih slouží také občasné čtenářské amnestie, při kterých mohou čtenáři vrátit všechny vypůjčené tituly beze strachu z jakýkoliv sankcí. Tyto amnestie se zpravidla vypisují 2x ročně - v březnu měsíci čtenářů a v říjnu v Týdnu knihoven a trvají celý týden. Zcela výjimečně se pořádají i mimo tyto termíny, například při kulatých výročích knihovny. Nejbližší amnestie bude opět v březnu, přesný termín ale není prozatím znám.

Kromě nového systému plateb byl tento měsíc zprovozněn také samoobslužný automat SelfCheck. Tato stanice umožní čtenářům provádět bez asistence personálu knihovny činnosti výpůjček knih a dalších dokumentů pomocí jejich čárových kódů.

„Myslím, že to lidem velmi usnadní možnost výpůjček, aniž by museli například stát frontu u pultu. Pomoci by to mohlo například i neslyšícím, pro které je komunikace s personálem knihovny přece jen obtížnější. Je také mnoho lidí, kterým není příjemné, když někdo vidí, které knihy si vypůjčili, i těm může SelfCheck posloužit,“ uvedla náměstkyně hejtmanky Karlovarského kraje Daniela Seifertová.