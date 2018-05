Žena spadla z nosítek a zemřela. Kraj se s rodinou dohodl mimosoudně

„Nebyla ale nikde zjištěna žádná příčinná souvislost mezi úmrtím pacientky a pádem z nosítek,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD) na posledním zasedání krajského zastupitelstva.



Odpovídal tak na otázku opozičního zastupitele Jaromíra Kaliny (KDU-ČSL), který se na okolnosti případu zeptal. „Nezemřela bezprostředně poté, ale s odstupem času. Proto se to dlouhodobě šetřilo,“ doplnil hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD).



To potvrdila i Vladislava Filová, ředitelka krajských záchranářů. „S rodinou byla újma pacienta vypořádaná mimosoudně. Tento konkrétní případ byl předmětem proškolení zdravotníků,“ uvedla Filová. A dodala, že podobná školení v manipulaci s pacientem probíhají pravidelně.

Záchranáři překonávali podle vedení kraje ve chvíli pádu schody. „Někdy se něco takového stane, ale nestává se to často,“ doplnil Novotný. Nemocnice podle něj poskytla pacientce veškerou péči, jakou měla k dispozici.

Příbuzní se domáhali odškodnění. „Mohli bychom se soudit, máme posudky a analýzy, ale nemělo by to smysl. Nechtěli jsme to hrotit, na základě rozumného kompromisu došlo k dohodě,“ popsal náměstek hejtmana. Výši vyrovnání však vedení kraje ani záchranky sdělit nechtělo.

Jelikož má Kraj Vysočina pojištění odpovědnosti, dostane rodina peníze od Hasičské vzájemné pojišťovny.