Konec zákazu. Obžalovaný exnáměstek hejtmana Joukl kandiduje do voleb

Mise splněna, nemohu jít do podzimních voleb. Tento vzkaz umístil z kraje roku 2016 na sociální síti tehdejší dosluhující náměstek hejtmana Libor Joukl (ČSSD).

Podle stanov domovské strany nemohl kandidovat v blížících se krajských volbách. Stopku mu vystavila nedořešená kauza údajně předražených sypačů pro krajské silničáře, v níž figuruje jako obžalovaný.

Dnes jsme o více než dva roky dál. Libor Joukl je z krajské politiky, alespoň formálně, pryč. Pracuje jako investiční náměstek na krajské správě a údržbě silnic. Případ sypačů stále leží u jihlavského okresního soudu.

A někdejší pravá hejtmanova ruka se chystá na podzim kandidovat ve volbách – v těch komunálních. Joukl totiž pravděpodobně získá místo na kandidátní listině sociálních demokratů v domovské Přibyslavi. Překážka ve vnitřních předpisech strany, která ho před dvěma lety vyřadila z boje o hejtmanství, totiž padla. „Naštěstí ten nesmysl, že kandidát nesmí být obviněn nebo obžalován, už je ze stanov vyhozený,“ tvrdí Joukl.

Bez problémů, vzkazuje krajský předseda

Že pravidla jsou letos jiná než v roce 2016, ubezpečuje i krajský předseda ČSSD Petr Krčál. „Podle současného řádu pro komunální volby pan Joukl kandidovat může. Tam paragraf o obviněných a obžalovaných není. A jelikož ctím řád, tak nemám problém s tím, když bude Libor Joukl v Přibyslavi kandidovat,“ vyjádřil se k celé záležitosti Krčál.

Joukl sám však tvrdí, že se v letošních volbách nikam drát nehodlá a chce dát příležitost spíše mladým. Zdůvodňuje to tím, že kvůli svému pracovnímu vytížení jezdí do Přibyslavi s nadsázkou pouze přespávat. I proto se nechá napsat na kandidátku až na zadní pozice.

Jenže to ještě nemusí znamenat, že by měl hrát okrajovou roli. Podobnou situaci totiž zažil už před čtyřmi lety. Tehdy se jedna z hlavních tváří sociálních demokratů na Vysočině nechala umístit až na desátou pozici. A i když ČSSD získala pouze dva mandáty v patnáctičlenném přibyslavském zastupitelstvu, Joukl byl zvolen. Získal nejvíce preferenčních hlasů z celé kandidátky.

„Jsem přesvědčený, že to chce skutečně už nový vítr. Nicméně, pokud si lidé budou myslet, že můžu městu ještě pomoct, a dají mi mandát, tak jsem připravený další čtyři roky pomáhat,“ říká Joukl.

Uvažoval o vlastní kandidátce

O tom, že bývalý hejtmanův náměstek má stále ambice usednout v přibyslavském zastupitelstvu, svědčí i fakt, že ve chvíli, kdy ještě neměl jistotu, že bude moct figurovat na listině ČSSD, zvažoval sestavení vlastní kandidátky.

Figurovali by na ní takzvaně nezávislí kandidáti. I když, jak sám Joukl přiznává, výrazná část z nich by zřejmě měla v kapse stranickou legitimaci ČSSD. „Našim lidem (ve straně – pozn. redakce) jsem říkal, že nechci nikomu dělat problémy, že nebudu kandidovat vůbec. Ale oni chtěli, abych kandidoval, a že když to nepůjde za ČSSD, že si postavíme nezávislou kandidátku. I když na ní budou jen lidé z ČSSD. Tak jsem řekl, proč ne?“

Že se rodil – byť jen v teoretické rovině – tento plán, věděl i krajský předseda Krčál. „Jakákoliv varianta je možná, i společně s nezávislou kandidátkou. Nicméně podle našich regulí se k tomu musí vyjádřit místní organizace a vyslovit souhlas. A i tento podléhá dalšímu souhlasu. Takže je to podmíněné,“ popisuje Krčál.

V Přibyslavi momentálně vládne koalice ODS, KDU-ČSL a dvou uskupení nezávislých. Starosta Martin Kamarád (ODS) nechce Jouklovu kandidaturu příliš rozebírat. „O celém případu se sypači vím pouze to, co je v médiích. Neznám žádné bližší podrobnosti. Je to vnitřní věc sociální demokracie, která si to takhle rozhodla. Asi ví, proč to dělá,“ okomentoval starosta.

O návrat do politiky se možná pokusí i druhý obžalovaný v kauze sypačů – ředitel krajských silničářů Jan Míka. Ten před čtyřmi lety kandidoval za sociální demokraty do zastupitelstva v Havlíčkově Brodě. Z jedenáctého místa však neuspěl. „Chtějí mě dát na kandidátku, ale zatím jsem nic nepodepsal. Říkal jsem jim, že nechci. Budeme o tom ale ještě jednat v pondělí,“ pronesl Míka.