Kraj zbohatl o stovky milionů, koupí za ně sanitky a opraví silnice

Peníze „nad plán“ půjdou do silnic, zdravotnictví nebo školství. Jde o historicky nejvyšší sumu.

Kraj chce podle hejtmanovy náměstkyně Jitky Volfové podpořit hlavně investice, které se nedostaly do návrhu rozpočtu na letošní rok. „Hlavním cílem je posílení investic a oprav majetku kraje,“ řekl hejtman Martin Půta. Rozdělení musejí ještě schválit zastupitelé.

Nejvíc peněz půjde na silnice

Nejvíc dostanou zničené krajské silnice. „Dvě stě milionů půjde na velkoplošné opravy a rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd na území kraje,“ uvedla náměstkyně Jitka Volfová.

Zbývajících 18 milionů podle ní půjde na vypracování projektových dokumentací. Kraj je použije také na bourání budov v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

Loni kraj opravil 101 kilometrů silnic. Včetně dotací řádově za zhruba 800 milionů korun.

„Každá silnice je jiná, záleží na tom, kolik je například na opravované silnici mostků nebo propustků. Dá se ale očekávat, že i díky penězům z Unie, dotacím ze Státního fondu dopravní infrastruktury a navýšení rozpočtu o dvě stě milionů opravíme letos znovu zhruba sto kilometrů silnic,“ předjímá náměstek hejtmana Marek Pieter.

Nemocnice peníze proinvestují

Dalších 46 milionů půjde do zdravotnictví, z toho více než polovina na nákup nových sanitek.

„Před několika lety se nakoupily sanitky z dotací, ale už dosluhují. Peníze na nové se mi nepodařilo dostat do standardního rozpočtu. Ale vyčkávalo se s tím, jak dopadne hospodářský výsledek. Kdybychom ty peníze navíc neměli, určitě bychom nemohli koupit deset sanitek, ale bylo by jich méně,“ upozornil krajský radní Přemysl Sobotka. Přes sedmnáct milionů poputuje i do páteřních nemocnic v kraji, a to hlavně na investice.

V rozpočtu na letošní rok je už na podporu projektů nemocnic připraveno 12,5 milionu. Ani nynějších celkem 30 milionů nemusí být konečná částka. Peníze budou moci čerpat krajské nemocnice v Liberci a České Lípě i nemocnice v Jablonci a Jilemnici.

„Představou je, že vznikne program, do kterého budou moci páteřní nemocnice žádat na své investiční akce. Předpokládáme, že bude vyhlášen po rozdělení hospodářského výsledku v dubnu, aby šly peníze ještě letos použít,“ upřesnil hejtman Půta.

Peníze mají v budoucnu podpořit takové projekty, které zkvalitní nebo zefektivní zdravotní péči. Týká se to například nových výtahů nebo rozvodů sítí.

Nové výtahy i hezčí památky

Oblast sociální péče si polepší o více než 22 milionů korun. Z této sumy je více než 17 milionů korun určeno na investice. Například Domov důchodců Jablonecké Paseky dostane 4,2 milionu na výměnu výtahů, Jedličkův ústav na přístavbu evakuačního výtahu 4,5 milionu.

Dohromady 32 milionů z daňových příjmů poputuje do školství a na podporu sportu. Z toho je přibližně polovina určena na rekonstrukce a opravy škol.

Polepší si i památky. Na podporu projektů obnov budov v kraji půjde 12,6 milionu. Rekonstrukci stodoly Vísecká rychta u Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě podpoří 1,2 milionu, obnovu Beranova hostince v Trávníčku 1 milion, stejná suma poputuje na opravu zámku ve Stvolínkách.

Částku 60 milionů korun si kraj ponechá jako rezervu.