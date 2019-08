Místo svěcení kaple bylo protiislámské kázání, hejtmanka chce dotaci zpět

Padesát tisíc korun. V rozpočtu Středočeského kraje zanedbatelná částka. Kdyby ovšem nesehrála hlavní roli v nelichotivém omylu. Jako důsledek klamné informace žadatele ji alespoň prezentuje hejtmanství, které peníze poskytlo z Fondu hejtmana.



Akce se uskutečnila minulou sobotu na zámku v Příčovech na Sedlčansku. „Termínově se setkání mělo vázat k Mezinárodnímu dni původního obyvatelstva. Rozhodně ne jako protiváha souběžně pořádaného pochodu Prague Pride, jak někteří tvrdí,“ řekla pro MF DNES Alice Tomková, která sešlost na oslavu vysvěcení tamní kaple uspořádala na vlastním zámku.

Na pozvánce avizovala třeba účast sociologa Petra Hampla, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla či publicisty Benjamina Kurase. Jenže. Kromě avizovaných osobností z vědy a politiky ovšem dorazili rovněž zastánci konzervativně pravicových názorů. Například protiislámský aktivista Martin Konvička či předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS) Tomáš Vandas.

Nic jsme neporušili

„Víkendová akce nebyla pouhou zahradní slavností k výročí vysvěcení kaple sv. Vojtěcha v Příčovech, ale stala se setkáním názorových proudů, se kterými se absolutně neztotožňuji a od kterých se já osobně distancuji nejen jako občan, ale i jako politik,“ prohlásila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „V tomto případě nás organizátor akce ve své žádosti uvedl v omyl, a proto budeme požadovat vrácení dotace,“ dodala.

V žádosti, která na krajský úřad doputovala v polovině letošního března, stálo, že jde o zahradní slavnost u příležitosti vysvěcení kaple. Ve smlouvě o poskytnutí podpory je také uvedeno, za jakých podmínek lze dotaci „stornovat“. „Příjemce je povinen použít dotaci jen k účelům, na které byla poskytnuta,“ cituje bod číslo 2 mluvčí krajského úřadu Helena Frintová. Jak uvádí, možnost případného vrácení do rozpočtu poskytovatele obsahuje bod 11. Jaký ale bude další postup a kdy začne kraj částku vymáhat podle mluvčí zatím není jasné.

„Neodchýlili jsme se ani o milimetr od popisu, který jsem dávala jako žádost o dotaci. Včetně jmen zúčastněných přednášejících, že to bude vlastenecký salon pod širým nebem, že to má přinést do vesnického prostředí intelektuální život. Nikdo nemůže říct, že jsem žádala o něco jiného, než jsem dělala. Nic jsem neporušila a domnívám se, že je to celé zpolitizované,“ tvrdí Alice Tomková.

Pochybnosti nad jednáním hejtmanství vyjádřil i zmiňovaný předseda DSSS. A to poměrně nelichotivě, hejtmanka Jermanová prý dostala strach. „Jinak si neumím vysvětlit její reakci, kdy nejdříve kraj udělí drobnou dotaci na prospěšnou akci a následně, po spuštění mediálního hnojometu dehonestující setkání národních aktivistů, začne najednou tvrdit, že kraj byl uveden v omyl. To, že se jí takové názory asi nelíbí, je možné, ale ve skutečně demokratické společnosti by měly mít různé názory stejnou podporu, ne?“ uvedl na svém facebookovém účtu Tomáš Vandas.

Setkání elit versus ples příšer

Hejtmanka rozhodnutí vedení úřadu hájí. „Středočeský kraj poskytuje podporu z Fondu hejtmana každoročně desítkám žadatelů. Podporuje tak mnoho společenských, kulturních i sportovních akcí. Není však naším cílem cenzurovat jejich obsah. Rada schvaluje předložené projekty v dobré víře,“ uvedla Pokorná Jermanová.

Jisté pochopení nachází pro vzniklou situaci dokonce krajská opozice. Podle Věslava Michalika (STAN), který patří do takzvané stínové rady kraje, úředníci ani radní nemusí z žádosti poznat charakter akce. „Jde o dost výjimečnou situaci. Nevzpomínám si ze svého působení na kraji situaci, že by se nějaká dotace vracela proto, že byla nějaká podivná,“ míní Věslav Michalik.

Se zaměřením zámecké zahradní slavnosti se však neztotožňuje vedení Příčov. „Od akce jsme se distancovali, většina zastupitelů má odlišné názory. Přišlo nám to jako extrémní setkání, dorazily i radikálnější osobnosti, které nebyly na pozvánkách,“ říká příčovský starosta Pavel Kymla (Nezávislí).

Pořadatelka ovšem zdůrazňuje, že šlo o veřejnou akci, kam měli zájemci volný přístup. „Nemůžu za to, kdo přijede, a někoho jen tak vykázat. Nic protiprávního se tam nedělo, naopak si myslím, že šlo o největší setkání intelektuálních vlastenců na jednom místě,“ podotýká Alice Tomková.

Některým obyvatelům Příčov nicméně toto vysvětlení nestačí. „Opravdový ples příšer. Prosím, podobné aktivity směřujte mimo naši vesnici,“ reagoval například na Facebooku Sven Ranger.