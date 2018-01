Šance pro následovníky Kiwi. Kraj plánuje pro firmy vytvořit nové zázemí

S řešením přišel Jihomoravský kraj – chce koupit téměř polovinu blízkého Technologického parku a vytvořit tam zázemí pro další firmy, které vzejdou z JIC.

„Polovinu vlastní město, procento Vysoké učení technické a zbytek P&O Netherlands BV. Jeho podíl právě chceme koupit. Nechali jsme udělat právní prověrky a odhad ceny. Už nyní víme, že se bude pohybovat pravděpodobně ve stovkách milionů korun. Jednali jsme o tom i s městem a usoudili jsme, že je vhodné, abychom Technologický park vlastnili společně,“ přiblížil náměstek jihomoravského hejtmana pro vědu a výzkum Jan Vitula (TOP 09).

V Technologickém parku už našli zázemí třeba vývojáři počítačových systémů Red Hat, telefonní operátor Vodafone a hlavně počítačový gigant IBM, který v Brně zaměstnává několik tisíc lidí.

„Pro firmy je to velmi výhodné místo. Mají poblíž fakulty, se kterými spolupracují. Poblíž je právě i JIC, jehož prostory už pro začínající firmy nestačí. Chceme je proto expandovat do Technologického parku a vytvořit tam nové kanceláře,“ vysvětlil Vitula.

Pomoc i pro zavedené firmy

Na centrum se může obrátit s podnikatelským záměrem kdokoliv. Podmínkou je svůj zájem sepsat a poslat odborníkům do JIC. Pokud ji schválí minimálně dva, zařadí projekt do programu. Experti pak pomůžou třeba se sestavením podnikatelských cílů. Navíc nabídnou kancelářské prostory nepřetržitě dostupné. To vše za symbolických 1 500 korun měsíčně. Pokud je projekt úspěšný, může dokonce získat finanční podporu. JIC ale pomáhá i firmám, které už fungují a potřebují pomoci se strategií. Třeba pokud chtějí prorazit na zahraniční trh. Za poslední tři roky podpořil JIC celkem 229 firem, vzniklo 1 700 pracovních míst.

Komu JIC pomohl Kiwi.com: český internetový vyhledávač letenek po celém světě umožňující jejich rezervaci a koupi

Gina Software: softwarová společnost, která se zabývá vývojem navigačních systémů Webnode: systém, který umožňuje vytvořit si webové stránky

Y Soft: zabývá se vývojem tiskových řešení pro firmy, aby například co nejvíce uspořily při tisku, kopírovaní a skenování

Flowmon Networks: pomáhá firmám spravovat a zabezpečovat síťovou infrastrukturu prostřednictvím moderní technologie analýzy chování počítačových sítí

Ředitel JIC Petr Chládek plán kraje vítá. „V současnosti registrujeme velký zájem ze strany firem o další prostory. Velmi rychle rostou a už jim nejsme schopní nabídnout další kapacity. Všichni chtějí zůstat v oblasti Technologického parku. Důvodem je právě blízkost VUT, dalších spolupracujících firem a samozřejmě našeho centra,“ konstatoval Chládek.

Podle odhadů JIC se můžou v Technologickém parku v příštích letech postavit desítky tisíc metrů čtverečních kancelářských a laboratorních prostor. „Chceme vytvářet inovační ekosystém, kde firmy a univerzity mohou mezi sebou spolupracovat, a prostorová blízkost tomuto zájmu velmi napomáhá,“ dodal ještě ředitel JIC, v němž nyní pracuje přes sto expertů.

Mezi nejznámější firmy, které prošly Jihomoravským inovačním centrem, patří již zmiňovaná Gina Software. Její technologie dnes používají soukromé firmy i OSN. Na začátku to byl přitom pouze studentský projekt.

„Díky programu JIC jsme rozjeli firmu. Náš software pomáhá zachraňovat životy v Jihomoravském kraji, na Haiti i v Japonsku,“ pochvaluje si spolupráci s centrem zakladatel firmy Zbyněk Poulíček.

Souhlasí i Abdullah Lababidi, který je spoluzakladatelem projektu Braci, jenž se zabývá vývojem aplikací pro hluché a špatně slyšící lidi. Nová technologie zachycuje zvuky okolního prostředí a informuje o nich například prostřednictvím zprávy na obrazovce smartphonu.

Pomohli najít mezeru na trhu

Z chytrých zařízení se tak díky aplikaci stává spolehlivé ucho. „Program JIC nám poskytl vybavené zázemí pro práci a skvělé mentory. Pomohli nám najít mezeru na trhu a společně jsme nastavili byznys model tak, abychom ji svou technologií zaplnili,“ nastínil Lababidi, jak můžou být brněnští experti na podnikání nápomocní.

Pomáhat budou nově také firmám, které vytváří vesmírné technologie přenositelné do běžného života. Brno jako další působiště si totiž vyhlédla Evropská kosmická agentura (ESA). Přes JIC potečou miliony, které přerozdělí jihomoravských firmám. Ty se už teď můžou pochlubit zajímavými objevy – třeba kávovarem, který funguje ve stavu beztíže.