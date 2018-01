Zlodějka vytrhla kabelku čtyřiadevadesátileté ženě. Nekradla poprvé

Na seniorku se devětadvacetiletá žena zaměřila 10. ledna navečer před obchodem v Horním Slavkově, odkud paní vyšla s nákupem.

„Pod různými záminkami se snažila ženu zaujmout a pokusila se ji přesvědčit, aby ji pozvala k sobě do bytu na návštěvu. Naštěstí byla seniorka pohotová a ženu odmítla,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Když zlodějce její plán nevyšel, alespoň starou ženu sledovala. Před jejím domem využila situace, kdy si seniorka chtěla z kabelky zavěšené přes rameno vyndat klíče od domu. Tašku s penězi, svazkem klíčů, časopisy a nákupem, jí strhla z ramene a utekla.

„Během několika hodin od oznámení se policistům podařilo pachatelku ztotožnit a vypátrat, a to díky dobrému popisu ženy, který poškozená policistům uvedla. Po krádeži podezřelá žena kabelku zahodila do křoví, kde ji také policisté nalezli a poté vrátili zpět majitelce. Bohužel však bez finanční hotovosti, kterou podezřelá odcizila,“ řekla mluvčí.

Nebylo to poprvé, co zlodějka někoho okradla. Na sklonku loňského roku se dostala do bytu devatenáctiletého mladíka, který nechal odemčeno a usnul. V místnosti, kde spal, mu ze stolu potichu sebrala pánskou příruční kabelku s platební kartou, osobními doklady a finanční hotovostí (o případu jsme psali zde).

„V posledních třech letech ji navíc za stejný trestný čin odsoudil Okresní soud v Sokolově a nyní je dokonce v podmínce,“ potvrdila mluvčí. Teď ženě za krádež hrozí tříleté vězení.