Zloděj dal do čepice cihlu a prohodil s ní dveře benzinky, pak ji vykradl

Zloděj kradl na benzince v Plesné v noci na neděli. „Sundal si z hlavy zimní čepici, do té vložil cihlu a hodil ji do skleněných dveří. Vzniklým otvorem pak prolezl do prodejní části. Z čerpací stanice odcizil cigarety a zapalovače a pak utekl,“ popsal krajský policejní mluvčí Michal Žáček.

Policisté z Plesné měli podezření, kdo se krádeže mohl dopustit.

„Pomohly jim výborné místní a osobní znalosti. Netrvalo dlouho a zjistili, kde se podezřelý muž zdržuje. Během výslechu se pak přiznal,“ uvedl mluvčí.

V krádežích nebyl jednatřicetiletý muž z Chebska žádný nováček. Chebský okresní soud ho v minulosti za podobný čin už potrestal. Nyní mu tedy hrozí až tři roky vězení.