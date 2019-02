Taxikář nechtěl svézt cizince bez peněz, přišel o auto i mobil

Událost se stala v neděli kolem poledne. Šestatřicetiletý cizinec si do jedné z karlovarských restaurací zavolal taxi, se kterým chtěl odjet do Plzně.



„Řidič taxíku však po několika stech metrech objednanou jízdu ukončil, neboť zjistil, že zákazník nemá na zaplacení peníze. Při vystupování z taxíku mu ale cizinec odcizil mobilní telefon a utíkal směrem k zámečku v Doubí. Majitel telefonu ho po několika metrech doběhl a požadoval po něm navrácení telefonu,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.



V tu chvíli ale zákazník na taxikáře zaútočil. Povalil ho na zem, škrtil ho a vyhrožoval, že ho zabije. Říkal, že se nutně potřebuje dostat do Plzně, a tak mu taxikář ze strachu nabídl, že ho tam odveze zadarmo.



„Muž po tomto slibu povolil sevření, strčil do řidiče, který upadl do keřů, a poté běžel k odemčenému a nastartovanému vozidlu taxi služby. Nasedl do něj, a než se stačil řidič taxíku vzpamatovat, odjel z místa neznámo kam,“ uvedla mluvčí.

Taxikář rychle zavolal na tísňovou linku a napadení i krádež nahlásil. Policejní hlídky ihned začaly po odcizeném vozidle a jeho „novém“ řidiči pátrat a po několika minutách řidiče v kradeném vozidle zadržely.



„Kriminalistický technik při ohledání auta zjistil, že muž během jízdy vytrhl taxametr,“ řekla Týřová.

Policisté dali útočníkovi dýchnout, zkouška ukázala 0,18 promile alkoholu. Cizinec putoval do cely, kde čeká na rozhodnutí soudce o vazbě. Za vydírání, krádež, výtržnictví a neoprávněné užívání cizí věci mu hrozí pětileté vězení.