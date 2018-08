VIDEO: Kulhavý zloděj ukradl z výčepu peníze, tatranky a mražené sýry

Neznámý pachatel se dostal do restaurace v noci na 5. července. Přes otevřené ventilační okno vlezl do kuchyně, odtud pak přes výdejní okno přelezl do výčepu.

Tam mu padl do oka příruční trezor s finanční hotovostí několika tisíc korun. K tomu přibral dvacet tatranek a nepohrdl několika mraženými polotovary smaženého sýra.

Policisté z obvodního oddělení v Kostelci nad Orlicí vyšetřují případ jako krádež a nyní zveřejnili záběry z bezpečnostní kamery. Žádají o pomoc občany, kteří by mohli zloděje poznat. Hrozí mu až dva roky vězení.

„Na první pohled je znát, že spíše mladší muž má problémy s chůzí. Zaujme i poměrně novým a moderním batohem. Pokud by ho kdokoliv poznal, žádáme o sdělení bližších informací,“ řekla mluvčí rychnovské policie Alena Kacálková.

Požádala zároveň, aby se ozvali lidé, kteří si všimli čehokoli podezřelého v okolí restaurace i v širším okolí v době vloupání.

Veřejnost se může obrátit na jakoukoli policejní služebnu, tísňovou linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení v Kostelci nad Orlicí na telefon 974 536 711.